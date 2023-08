Ouverture d’un nouveau parcours de disque et de golf au parc Thornton d’Ottawa – Shaw Local

Quels que soient vos goûts pour les sports récréatifs de plein air, il y a de fortes chances que le parc Thornton d’Ottawa ait quelque chose pour piquer votre intérêt.

La liste des options au parc s’est allongée vendredi et d’une manière assez unique.

La Commission des terrains de jeux et des loisirs d’Ottawa a coupé un ruban de cérémonie pour ouvrir un nouveau parcours de golf multiple à trois trous dans le parc du côté ouest, avec l’équipement adapté non seulement au disc golf avec un objet de type frisbee, mais aussi au foot golf, une combinaison de golf et le football.

Le cours est l’un des deux aux États-Unis, combinant les deux sports sur un seul parcours.

Le disc golf consiste à lancer le disque vers un but – un poteau de six pieds avec un panier sous un anneau au sommet tenant de fines chaînes suspendues pour arrêter les lancers – le joueur le mettant dans le panier en un minimum de lancers gagnant le trou . Dans le foot-golf, l’objet est le même, seulement lancer un ballon de football vers ce même but et la «tasse» enfoncée de trois pieds de large dans le sol à la base. Le moins de coups de pied gagne le trou. (Derek Barichello)

Je suis excité tous les soirs quand je rentre du travail et je vois (Thornton Park) est rempli de gens qui jouent au pickleball, au basket-ball, des enfants qui jouent dans la pataugeoire et maintenant, plus récemment, la quantité d’utilisation de ce parcours de golf à disque et de golf à pied a reçoit depuis son ouverture. — Commissaire aux améliorations publiques d’Ottawa Marla Pearson

Dana Vicich, originaire d’Ottawa, membre de la Professional Disc Golf Association et dont les filles Edith et Lucy ont coupé le ruban, a participé à la création du parcours et est fière de voir la croissance des parcs et de leurs activités dans sa ville natale.

« Cela fait du bien de faire partie de Thornton Park et de lui donner vie avec cette nouvelle opportunité récréative », a déclaré Vicich, maintenant résident de Mokena. « Pouvoir doubler l’espace avec le disc golf et le foot golf, c’est génial. J’encourage tout le monde à visiter le parc, que ce soit pour le pickleball, le basket-ball, la pataugeoire ou prendre un livre à la bibliothèque. N’oubliez pas d’apporter un disque et un ballon de soccer et essayez ce nouveau parcours.

« C’était super que les filles aient pu couper le ruban. Ils ne savaient pas vraiment à quoi s’attendre, mais ils n’arrêtaient pas de demander s’ils pouvaient couper le ruban. Je suis fier qu’ils aient eu la chance de le faire.

La commissaire aux améliorations publiques d’Ottawa, Marla Pearson, a déclaré que lors de l’aménagement du parc Fox River, il avait été question de créer un parcours plus petit à Thornton Park et d’en faire un site multisports. Maintenant, ce qu’elle a appelé « la dernière étape du développement à Thornton Park » est une réalité, ajoutant que le développement continu de cet été à Peck Park et Allen Park est en cours.

« Nous sommes très chanceux », a déclaré Pearson. « Nous avons de superbes parcs ici à Ottawa et le conseil des loisirs fait un excellent travail pour trouver des idées et trouver des choses amusantes à faire pour les gens.

« C’est la dernière étape pour Thornton Park et nous sommes vraiment enthousiasmés par les améliorations apportées ici. Je suis excité tous les soirs quand je rentre du travail en voiture et je vois qu’il y a plein de gens qui jouent au pickleball, au basket-ball, des enfants qui jouent dans la pataugeoire et maintenant, plus récemment, la quantité d’utilisation de ce parcours de disc golf et de foot golf depuis ouvert. C’est génial… Maintenant, c’est à Peck et Allen.