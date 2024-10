Ouverture d’un nouveau musée dédié aux aviateurs noirs à la Florida Memorial University

Les images sépia se transforment lentement en images couleur de pionniers noirs de l’aviation le long d’un mur du William Lehman Aviation Center de la Florida Memorial University, qui abrite des aviateurs noirs en herbe dans l’arrière-cour de Miami Gardens.

C’est ce que Oneida Rollins préfère dans l’exposition. « La combinaison de couleurs et l’aspect terreux de celle-ci vous donnent une idée du temps et de la façon dont il a changé », a déclaré Rollins, président du programme d’aviation et de sécurité de l’université, au Miami Herald.

Une exposition de célèbres aviateurs noirs à l’intérieur du nouveau musée de l’aviation de la Florida Memorial University, au William Lehman Aviation Center de la FMU.

Jeudi, l’université a inauguré son nouveau musée Blacks in Aviation: A Legacy Beyond the Skies, une ode aux pionniers noirs de l’aviation, de la première femme noire à obtenir une licence de pilote, Bessie Coleman, à Barrington Irving, de Miami, le premier Jamaïcain-Américain. faire le tour du monde en solo.

Le musée vous fait découvrir l’histoire de l’aviation, mettant en vedette 10 aviateurs noirs, dont les astronautes Mae Jemison et Guion S. Bluford Jr., les premiers astronautes noirs à aller dans l’espace. Il présente également une exposition sur les aviateurs de Tuskegee, comprenant des répliques d’articles portés par les aviateurs.

Le président par intérim de la FMU, William McCormick, diplômé de l’université, a eu ce spectacle à couper le souffle.

« C’est pour moi une boucle bouclée », a-t-il déclaré lors de la cérémonie d’ouverture du musée. « Le [aviation] programme a commencé au cours de ma dernière année à Florida Memorial. Je me souviens de tout le travail qui a été fait pour obtenir le financement du gouvernement fédéral.

Le président par intérim de la Florida Memorial University, William C. McCormick Jr., s’adresse aux invités lors d’un événement annonçant le partenariat de bourses avec American Airlines et le dévoilement d’un nouveau musée de l’aviation au William Lehman Aviation Center de la FMU.

Fondée en 1879, la Florida Memorial University a ouvert son école d’aviation en 1988 après que le membre du Congrès William Lehman se soit battu pour obtenir le financement de la construction de l’école. Le bâtiment de trois étages, également nommé d’après Lehman, forme des étudiants aux métiers de pilote et de contrôleur aérien, entre autres professions de l’aviation.

McCormick a déclaré que le musée rappelle le chemin parcouru par les Noirs dans l’aviation.

« Le musée est une vitrine de pionniers qui ont débuté à une époque où les Noirs n’étaient même pas considérés pour l’aviation », a-t-il déclaré. «Chaque jour [students] peut se promener dans les couloirs. Ils peuvent lire, ils peuvent voir, ils peuvent regarder toutes les activités qui ont eu lieu dans le domaine de l’aviation.

Sarai Stewart, responsable de la FMU, a déclaré qu’en grandissant, elle n’avait pas rencontré beaucoup de pilotes noirs et que le musée est un rappel de ce qui est possible. « J’ai vu notre département aviation croître depuis ma première année jusqu’à aujourd’hui, et c’est un total de 180 », a-t-elle déclaré. « Cela a l’air absolument incroyable. »

Les étudiants pilotes prennent un selfie lors d’un événement annonçant le partenariat de bourses entre American Airlines et la Florida Memorial University au William Lehman Aviation Center de la FMU.

Rollins a fait écho à ces sentiments en déclarant : « Ce musée donne le ton parce que nos étudiants veulent savoir d’où ils viennent, puis ils veulent savoir où ils vont. »

Le musée de l’aviation était en chantier depuis environ un an et demi avant son achèvement en octobre et était le résultat d’un effort combiné du personnel et des étudiants de la FMU, qui ont contribué à la partie conception du musée, a déclaré la vice-présidente et directrice Jacqueline Hill.

Un examen attentif d’une réplique de l’uniforme Tuskegee Airman au nouveau musée de l’aviation de la Florida Memorial University.

« C’est un voyage tellement incroyable que nous avons vécu car il s’agit d’une empreinte historique ici dans notre communauté, étant l’un des seuls programmes d’aviation du sud de la Floride à servir les étudiants afro-américains et les personnes de couleur », a déclaré Hill.

L’ouverture du musée a coïncidé avec un don de 150 000 $ d’American Airlines, basé à Miami, pour des bourses d’études. Hill considère le partenariat comme une opportunité de créer un pipeline entre FMU et American Airlines.

« Je vois cela comme une opportunité de croissance et d’expansion », a déclaré Hill.

SI VOUS y allez :

Quoi: Les Noirs de l’aviation de la FMU : un héritage au-delà du musée Skies

Quand: 8h30 à 17h

Où: Centre d’aviation William Lehman de FMU, 15800 NW 42nd Ave., Miami Gardens

Infos : Les visiteurs peuvent organiser une visite du musée en contactant TyEisha Steel, assistant administratif de l’aviation et de la sécurité, à [email protected] ; https://www.fmu.edu