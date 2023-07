Ouverture d’un nouveau musée canadien chinois à Vancouver

Lorsque la Loi sur l’exclusion des Chinois est entrée en vigueur en 1923, elle n’a pas seulement stoppé efficacement l’immigration chinoise au Canada, elle a éteint les lignées familiales de milliers de travailleurs déjà présents.

Beaucoup ont été condamnés au célibat ou coupés de leurs proches en Chine, a déclaré Catherine Clement, conservatrice de l’exposition inaugurale du Chinese Canadian Museum qui s’ouvre au public samedi dans le quartier chinois de Vancouver, à l’occasion du 100e anniversaire de la promulgation de la loi controversée.

« Ils se sont juste fanés ici », a déclaré Clément. «Ils n’avaient plus de descendants pour raconter leurs histoires. Personne ne se souvient même qu’ils existaient… ils se sont cassés pendant qu’ils étaient ici.

Certains se sont retrouvés dans des établissements de santé mentale, dont l’hôpital Essondale de Coquitlam, a déclaré Clement, les qualifiant de « visage de l’exclusion ».

Aujourd’hui, leurs histoires sont racontées à l’exposition « The Paper Trail to the 1923 Chinese Exclusion Act ».

Les dirigeants du Chinese Canadian Museum ont déclaré avoir choisi sa date d’ouverture comme un rappel poignant d’une partie de l’histoire du Canada qui a souvent été négligée.

« Je pense que beaucoup de gens ont eu l’impression qu’à travers leurs cours d’histoire ou à travers l’école, les gens n’ont jamais compris toute l’histoire », a déclaré Grace Wong, présidente du conseil d’administration du musée.

«Nous considérons cela comme notre mandat, que l’éducation du public est si essentielle à ce que nous devrions faire. Et une partie de cela est d’aider à raconter toute cette histoire.

Le musée ouvre son emplacement permanent dans le bâtiment historique Wing Sang de Chinatown après plus de six ans de planification, en commençant par John Horgan, alors premier ministre, mandatant le ministère du Tourisme, des Arts et de la Culture de la province pour établir l’institution.

La société derrière le musée a été lancée en 2020 après des consultations communautaires, et l’emplacement physique a été trouvé en 2022 après que la province a fourni un financement de 27,5 millions de dollars.

Une cérémonie d’ouverture a eu lieu vendredi en présence du premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, et d’autres responsables. Eby a félicité Horgan pour avoir défendu le musée alors que le racisme anti-asiatique a augmenté pendant la pandémie de COVID-19.

Eby, qui a également souligné la récente élection d’Olivia Chow à la mairie de Toronto, a qualifié la loi d’exclusion des Chinois de « législation la plus raciste jamais adoptée par notre parlement ».

La PDG du musée, Melissa Karmen Lee, a décrit l’institution comme une startup, affirmant que le succès ultime de l’installation dépendra du nombre de visiteurs qu’elle pourra attirer.

Lee a déclaré qu’elle espérait que le musée puisse contribuer à la revitalisation de Chinatown et attirer davantage de piétons dans la communauté.

« Nous espérons avoir des partenaires, des magasins et des institutions culturelles qui nous soutiennent également dans notre déménagement et notre venue à Chinatown », a-t-elle déclaré. « Nous espérons que tout cela fera partie de ce que c’est que de visiter le Musée canadien chinois. »

Clément a déclaré que le sujet de la loi d’exclusion, également connue sous le nom de Loi sur l’immigration canadienne de 1923, avait d’abord suscité son intérêt lorsqu’elle s’était entretenue avec des anciens combattants canadiens d’origine chinoise pour une autre exposition.

« Je dirais, où êtes-vous né ? » dit Clément. « Ils diraient Vancouver, Victoria, Calgary. Et pourtant, ils sortaient une carte d’immigration, et presque toutes étaient datées de 1924.

« De nombreuses années plus tard, j’ai réalisé qu’ils étaient la preuve de l’acte d’exclusion », a-t-elle déclaré. «Ce sont les gars qui ont servi dans la guerre pour le Canada, et ils sont nés au Canada, et pourtant ils ont une carte d’immigration. C’était la seule communauté au Canada où les enfants nés au Canada recevaient une carte d’immigration.

Clement a compilé les documents de l’exposition Paper Trail principalement à partir de collections privées et de documents officiels d’institutions telles que des hôpitaux psychiatriques.

Lee a déclaré que le musée présente également une deuxième exposition pour son ouverture, axée sur la migration chinoise au Canada dès 1788.

La clé, a-t-elle dit, est de présenter une diversité de voix dans l’histoire des Canadiens d’origine chinoise.

« Nous avons des Chinois qui immigrent au Canada non seulement de Chine, mais aussi du Vietnam, du Cambodge, d’Afrique du Sud, de Maurice », a déclaré Lee. « Donc, nous voulons raconter toutes ces histoires lorsque nous parlons de nos expositions au Chinese Canadian Museum.

En fin de compte, M. Wong a déclaré que le musée appartient à tous les Canadiens, quelle que soit leur origine ethnique ou culturelle. Elle a dit qu’elle espère que les gens de toutes les parties de la communauté profiteront de la nouvelle installation pour en savoir plus sur les défis auxquels les gens sont confrontés dans leur quête d’un Canada multiculturel.

« C’est pour nous tous parce que l’histoire sino-canadienne fait fondamentalement partie de toute l’histoire de la Colombie-Britannique », a-t-elle déclaré. « Cela fait fondamentalement partie de toute l’histoire du Canada, et c’est un moment très important pour nous tous.