Ouverture d’un immense complexe de divertissement et de restauration Level99 à Providence

« Computer Circuit », l’une des salles de défi Level99 exclusives au nouvel emplacement de Providence (Photo : Level99)

Des divertissements interactifs, des plats de la ferme à la table et de la bière artisanale arrivent à Providence Place, et le niveau 99 du centre commercial Natick près de Boston fait peau neuve

PROVIDENCE, RI, 23 janvier 2024–(FIL D’AFFAIRES)–Après avoir attiré plus de 400 000 visiteurs à son siège social de Natick Mall dans le Massachusetts en 2023, Level99 ouvre aujourd’hui ses portes à Providence Place à Rhode Island.

Le lieu de 40 000 pieds carrés abrite 43 salles où 600 esprits et corps sont confrontés à des défis sur mesure, et alimentés par Night Shift Brewing Kitchen & Tap, servant 300 convives à partir d’une cuisine de zéro.

“C’est un jeu vidéo qui prend vie”, a déclaré Matt DuPlessie, PDG de Level99, ingénieur formé au MIT et diplômé de la Harvard Business School, qui a déjà travaillé avec Disney et Universal et dirige l’équipe de production derrière l’expérience Level99. “C’est ici que vous pouvez devenir le héros de votre propre divertissement.”

En explorant l’espace ensemble, les adultes seront confrontés à une série de défis physiques, mentaux et liés aux compétences. Ils feront tourner des roues géantes pour résoudre des énigmes, inséreront des puces de traitement surdimensionnées dans des circuits informatiques et piloteront un sous-marin pour désamorcer des mines sous-marines – dans quelques-uns des défis uniques que l’on trouve uniquement sur le nouveau site de Providence.

“Une minute, vous êtes dans un musée orné et la minute suivante, vous êtes dans un dojo ninja”, a déclaré DuPlessie. “Ce sont des expériences de défi courtes, percutantes et immersives que vous ne pouvez pas vivre sur votre canapé ou sur un écran.”

Il n’y a pas de téléviseur au niveau 99. Les joueurs eux-mêmes sont le divertissement, s’affrontant dans des jeux d’arène joueur contre joueur à côté du Night Shift Kitchen & Tap qui sert des plats de la ferme à la table et plus de 20 bières artisanales locales savoureuses.

L’équipe culinaire derrière le restaurant propose un menu raffiné comprenant des hamburgers Wagyu d’origine locale, de savoureuses côtes levées de birria et une pizza croustillante de style Détroit avec une pâte faite maison, nommée meilleure pizza de Boston par le Boston Magazine.

Dans le même temps, Level99 Natick bénéficie de sa plus grande actualisation depuis son ouverture en juin 2021. Dix nouvelles salles de défi sont désormais ouvertes, où les invités peuvent entrer dans la salle des machines d’un vaisseau spatial, grimper à l’intérieur d’un flipper rétro plus grand que nature et sauter au rythme dans une galerie des glaces.

Level99 est soutenu par Act III Holdings, le véhicule d’investissement dirigé par le fondateur de Panera Bread et PDG de longue date, Ron Shaich. Act III aide les entreprises à devenir des marques dominantes à l’échelle nationale et travaille avec les entreprises publiques à mesure qu’elles évoluent en utilisant un capital favorable aux fondateurs et une expérience approfondie en matière d’hôtellerie et de croissance. Les autres investissements de l’Act III incluent Life Alive Organic Cafe, Tatte Bakery & Cafe et CAVA, que l’Act III a menés grâce à une introduction en bourse réussie en 2023.

Providence a été choisie comme deuxième emplacement de Level99 en raison de la relation solide de l’entreprise avec Brookfield Properties, auprès de laquelle elle a loué son premier emplacement, et de la composition démographique de la ville.

“Les résidents de Providence sont actifs mentalement, physiquement et socialement”, a déclaré DuPlessie. “La nature artistique de la ville correspond parfaitement à notre expérience. Nous avons travaillé avec des dizaines d’artistes régionaux du Rhode Island pour transformer un JC Penny vide en un monde ouvert de divertissement et de découverte dans lequel vous pouvez entrer aujourd’hui.”

Niveau99 est une collection de lieux de divertissement expérientiel proposant des défis interactifs, des cuisines à gratter et de la bière artisanale pour des aventures sensorielles complètes. Pour réserver une réservation pour des sorties entre amis, groupes et équipes, visitez http://www.level99.com.

