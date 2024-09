Un nouveau département consacré à l’art byzantin et chrétien orthodoxe oriental devrait ouvrir au musée du Louvre en 2027. Une délégation, conduite par la directrice du Louvre Laurence des Cars, a présenté jeudi à Athènes les plans du nouveau département.

Près de 20 000 objets d’art byzantin représentant des thèmes religieux et sociaux seront exposés dans le nouveau département. La Grèce jouera un rôle central dans le développement du département, a annoncé des Cars lors d’une réunion informelle à la résidence de l’ambassadeur de France, selon le communiqué. Journaliste grec.

Les échanges culturels entre la Grèce et la France ont commencé avec le bicentenaire de la guerre d’indépendance grecque en 2021, et ils devraient se poursuivre avec le développement du département d’art byzantin et chrétien oriental du Louvre.

Attirant environ neuf millions de visiteurs par anle neuvième département du Louvre présentera au public la civilisation byzantine et mettra en lumière les contributions régionales à la civilisation, notamment les icônes byzantines.

Selon Maximilien Durand, qui supervisera la conservation du nouveau département, l’exposition permanente présentera des objets datant du IIIe siècle de notre ère jusqu’en 1923, date de la signature du traité de Lausanne, qui accorda l’indépendance à la République de Turquie ainsi que la protection de la minorité chrétienne orthodoxe grecque de Turquie et de la minorité musulmane de Grèce. Elle s’étendra de l’Éthiopie actuelle à la Russie, du Caucase à la Mésopotamie et des Balkans au Moyen-Orient, la Grèce ayant joué un rôle essentiel à différentes époques dans ces régions.

Le rôle des icônes et le développement de l’iconographie, en particulier pour les chrétiens d’Orient, feront également partie de l’exposition, car ils ont défini les cultures de la région.