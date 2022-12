Ouverture d’un club de nutrition à Coal City – Shaw Local

COAL CITY – La chambre du comté de Grundy et le village de Coal City accueillent The Cove, un club de nutrition proposant des boissons pour votre santé et votre bien-être.

Laura et Tyler Jones ont ouvert l’entreprise située au 30 N. Broadway St. à Coal City il y a environ trois mois. Il est ouvert du lundi au vendredi de 7h à 16h et le samedi de 8h à 14h

“Nous sommes un club de nutrition proposant des boissons personnalisables pour votre santé et votre bien-être, comprenant des shakes protéinés, des cafés protéinés et des thés vitaminés chargés”, a déclaré Laura Jones. « Nous offrons également un espace à la communauté pour des événements publics et privés. C’est aussi notre objectif de mettre en valeur les entreprises et organismes locaux qui profitent au corps et à l’esprit.

La famille Jones est locale et comprend l’importance de la communauté et du bien-être. Ils ont déjà commencé à offrir des événements amusants et à participer au programme Eat, Drink, Shop & Be Merry Passport de la Chambre qui se déroule jusqu’au 20 décembre. Arrêtez-vous et prenez un passeport et gagnez des prix pour faire du shopping localement.

Le maire Terry Halliday s’est joint à la Chambre avec la famille Jones pour une coupe de ruban célébrant la nouvelle entreprise le 23 novembre.

“The Cove propose de délicieuses boissons personnalisables auxquelles vous n’avez pas à vous sentir coupable de vous adonner. Elles remplissent vraiment un créneau nécessaire dans la région”, a déclaré la présidente et chef de la direction de Grundy Chamber, Christina Van Yperen.

Jones a l’intention d’élargir l’offre d’événements de The Cove en proposant davantage d’options de location pour les réunions, les ateliers, les célébrations, etc. L’espace est ouvert au public pendant les heures ouvrables pour une utilisation gratuite du wifi et dispose d’une aire de jeux pour les plus jeunes. Il a également des jeux de société pour le divertissement.

“Nous sommes passionnés par le fait de contribuer à la communauté dans laquelle notre famille grandit et d’offrir des options de bien-être aux personnes environnantes”, a déclaré Jones.

Pour plus d’informations sur The Cove, appelez le 815-416-7621 ou visitez https://linktr.ee/thecovecc .

Pour plus d’informations sur la visite de la Chambre Grundy grundychamber.com ou composez le 815-942-0113.