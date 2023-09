Ouverture d’un centre de résilience pour les évacués des incendies de forêt sur les terres de la Première Nation de Westbank

Un centre de résilience est maintenant ouvert pour soutenir les personnes évacuées par les incendies de forêt et celles qui ont subi des pertes suite à l’incendie du ruisseau McDougall.

Le centre, situé sur les terres de la Première Nation de Westbank (WFN), servira de point de contact unique pour fournir du soutien et des informations au gouvernement, aux organisations non gouvernementales et à d’autres agences.

« Le nom nsyilxcən donné au centre, « snknxtwiltn », peut être interprété comme un « endroit où l’on s’entraide » », a déclaré Andrea Alexander, conseillère de la WFN. « Ce mot résume l’esprit d’espoir et de persévérance que nous espérons que ce centre apportera. »

Le maire de West Kelowna, Gord Milsom, a remercié WFN d’avoir fourni un espace pour le centre.

« Le Centre de résilience aidera les personnes touchées par les incendies de forêt à se rétablir et à se reconstruire grâce à un modèle de soutien collaboratif et je suis extrêmement reconnaissant pour les efforts de chacun », a-t-il déclaré.

Le président du Conseil du district régional de Central Okanagan (RDCO), Loyal Wooldridge, a ajouté que le centre rationaliserait l’accès au soutien et à l’information.

« Alors que nous nous concentrons sur le rétablissement, la reconstruction et la restauration de notre communauté endommagée par les incendies de forêt, soutenir les gens dans leur navigation dans les programmes et services disponibles sera l’une de nos plus grandes priorités », a-t-il déclaré.

Les prestataires de services comprennent :

Agents sociaux communautaires ;

Commission des assurances du Canada;

ServiceCanada;

Service Colombie-Britannique ;

Services du ministère ;

ICBC ;

Bourse du Samaritain.

Le centre est ouvert tous les jours de 9 h à 20 h jusqu’à nouvel ordre et est situé au #403 – 3031 Louie Drive. Le numéro de téléphone est le 250-707-3454. Des informations sont également disponibles en ligne sur le site Web du RDCO.

@GaryBarnes109

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitteret abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Feux de forêt en Colombie-Britannique en 2023District régional du centre de l’OkanaganVille de West KelownaPremières NationsOkanagan