Un petit convoi entre dans la bande de Gaza depuis l’Égypte, transportant des médicaments et des vivres dont on a désespérément besoin.

Le poste frontière de Rafah entre l’Égypte et Gaza a été ouvert pour permettre à une petite quantité d’aide désespérément nécessaire d’arriver aux Palestiniens qui manquent de nourriture, de médicaments et d’eau dans le territoire assiégé par Israël.

Un convoi comprenant 20 camions humanitaires est entré samedi dans la bande de Gaza en provenance d’Egypte, transportant des médicaments et des vivres, a indiqué un communiqué du groupe palestinien Hamas.

Plus de 200 camions transportant environ 3 000 tonnes d’aide étaient stationnés près du passage depuis des jours avant de se diriger vers Gaza.

« Le convoi d’aide humanitaire qui est censé arriver aujourd’hui comprend 20 camions qui transportent des médicaments, des fournitures médicales et une quantité limitée de vivres. [canned goods] », a déclaré plus tôt le bureau des médias du Hamas.

Martin Griffiths, coordinateur des secours d’urgence de l’ONU, a salué cette livraison, affirmant qu’elle faisait suite à « des jours de négociations profondes et intenses avec toutes les parties concernées pour garantir que l’opération d’aide à Gaza reprenne le plus rapidement possible et dans les bonnes conditions ».

« Je suis convaincu que cette livraison marquera le début d’un effort durable visant à fournir des fournitures essentielles – notamment de la nourriture, de l’eau, des médicaments et du carburant – à la population de Gaza, de manière sûre, fiable, inconditionnelle et sans entrave », a-t-il ajouté.

Pas de carburant

Israël a répété que les livraisons d’aide entrant à Gaza samedi en provenance d’Egypte ne comprendraient pas de carburant.

Il s’agit d’une préoccupation majeure pour la population de l’enclave assiégée et pour les agences humanitaires fournissant des services essentiels, car le carburant est nécessaire pour pomper l’approvisionnement en eau et alimenter les générateurs utilisés pour faire fonctionner des installations cruciales telles que les hôpitaux.

Les résidents doivent traditionnellement remplir des réservoirs pour accéder à l’eau. Sans carburant, ils ne peuvent pas faire fonctionner les camions nécessaires au transport de l’eau ou à son pompage. Dimanche, la dernière usine de dessalement d’eau de mer en activité à Gaza a fermé ses portes en raison d’une pénurie de carburant.

Plusieurs hôpitaux sont actuellement complètement hors service tandis que d’autres fonctionnent avec très peu de carburant et ont déjà dû fermer d’importants services de santé.

Sans carburant, des milliers de patients, y compris des nouveau-nés dans des incubateurs, courent un risque immédiat. Les médecins affirment que de nombreux patients sont déjà à cheval sur la frontière entre la vie et la mort, comme les patients atteints d’un cancer du rein ou d’un cancer.

« Le carburant est absolument crucial », a déclaré à Al Jazeera Juliette Touma, directrice des communications de l’UNRWA. « Il faut du carburant. Si l’on s’attend à ce que nous continuions à fournir de l’aide aux personnes, et nous le souhaitons, nous aurons besoin de carburant. »

‘Une goutte dans l’océan’

Depuis deux semaines, Israël a bloqué le territoire et lancé des vagues d’attaques aériennes punitives à la suite des ravages du 7 octobre perpétrés par les combattants du Hamas contre des villes du sud d’Israël.

James Bays d’Al Jazeera a déclaré que même si l’ouverture du terminal de Rafah est « significative » dans la mesure où elle pourrait conduire à l’envoi de davantage d’aide à Gaza, les experts estiment qu’une aide supplémentaire est nécessaire.

« Je dois dire 20 camions, étant donné que Gaza recevait – en termes d’aide arrivant à Gaza avant le début du conflit – environ 100 camions d’aide par jour… donc c’est vraiment une goutte d’eau dans l’océan », a-t-il déclaré.

De nombreuses personnes à Gaza, réduites à manger un repas par jour et sans eau à boire, attendent désespérément de l’aide. Le personnel hospitalier avait également un besoin urgent de fournitures médicales et de carburant pour ses générateurs alors qu’il soigne des milliers de personnes blessées dans les bombardements.

Cindy McCain, directrice exécutive du Programme alimentaire mondial, a déclaré à Al Jazeera que 20 camions d’aide ne suffisent pas.

« La situation à Gaza est désastreuse. Non seulement il n’y a pas de nourriture, mais il n’y a ni eau, ni électricité, ni carburant. Et cette combinaison est non seulement catastrophique, mais peut également conduire à davantage de famine et de maladies », a-t-elle déclaré. « Nous devons faire venir plus de camions. »

Israël a bouclé le territoire, obligeant les Palestiniens à rationner la nourriture et à boire l’eau sale des puits. Les hôpitaux affirment qu’ils manquent de médicaments et de carburant pour alimenter les générateurs d’urgence, dans un contexte de panne d’électricité à l’échelle du territoire.

Le bureau des médias du Hamas a publié samedi un communiqué affirmant que les camions d’aide attendus « ne changeront pas les conditions médicales catastrophiques à Gaza ».