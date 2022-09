L’ouverture du Salon 15 Hair Studio à Cary a été marquée en juillet dernier par une cérémonie d’inauguration.

Le salon 15, situé au 15 Jandus Road, était le rêve des propriétaires Kim Price et Jeanette Matijevic après que le couple ait fréquenté le lycée Cary-Grove et l’école de beauté ensemble, puis ait travaillé dans le même salon.

Après 20 ans d’amitié, Price et Matijevic ont fait de ce rêve une réalité, selon un communiqué de presse de la chambre de commerce de la région de Cary-Grove.

Salon 15 Hair Studio offre une gamme complète de services, y compris les coupes de cheveux pour hommes, femmes et enfants, ainsi que les mèches, la coloration, les permanentes, les coupes de cou et de barbe et l’épilation à la cire.

Pour en savoir plus sur le Salon 15 ou pour prendre rendez-vous, rendez-vous sur salon15hairstudio.wixsite.com/salon15hairstudio.