Ouverture du restaurant Peru au club nautique – Shaw Local

Geno Francione a toujours voulu ouvrir un restaurant après sa retraite. Une opportunité s’est présentée qui a déplacé cet objectif de quelques années.

La semaine dernière, lui et son fils, Nick, ont ouvert Nick and Geno’s on the River au South Shore Boat Club, 2380 Water St., Pérou.

“La cuisine du club nautique est devenue disponible et j’ai dit:” Vous savez pourquoi pas? et j’ai sauté des deux pieds », a-t-il déclaré. « C’est un peu risqué, mais nous avons eu une excellente semaine d’ouverture. Ça s’est très bien passé.

Le restaurant propose des entrées, des sandwichs, des pâtes, des accompagnements et des repas pour enfants. Il se spécialise dans l’authentique bœuf italien de style Chicago. Un autre plat populaire est un apéritif, le manicotti tordu. Il s’agit de trois manchons de pâtes farcis au fromage, panés et tordus dans leurs assaisonnements emblématiques. Tous les assaisonnements sont biologiques et livrés de Washington chaque semaine.

Geno a dit qu’il faisait ces recettes de famille secrètes depuis des années. Sa recette de saucisse vient de Sicile et ils ont un transformateur à Chicago qui la fabrique en vrac pour le restaurant Peru.

Geno, qui est membre du club, et son fils ont mis le restaurant en service en trois semaines, a-t-il déclaré. Tony’s Butt Shack a déménagé vers le 23 octobre et pendant ce temps, ils ont présenté leur plan d’affaires au conseil d’administration du club, obtenu son approbation et finalisé le menu, entre autres tâches.

« Nous sommes une entreprise en démarrage. Quelque chose que j’ai voulu faire toute ma vie », a-t-il déclaré. “Mon fils Nick est probablement le plus grand catalyseur derrière tout cela. Je suis le cuisinier et il est le cerveau.

Nick and Geno’s on the River est ouvert de 16 h à 21 h du mercredi au vendredi et de 11 h à 20 h le samedi et le dimanche. Pour plus d’informations, recherchez sur Facebook la page de leur entreprise.

Le Times / NewsTribune / Bureau County Republican s’engage à tenir ses lecteurs informés des événements commerciaux dans la région. Une grande partie de nos rapports repose sur ce que nous voyons et entendons, mais nous tendons également la main aux lecteurs pour obtenir des conseils sur des éléments commerciaux. Si vous avez un conseil à partager pour Eyes on Enterprise, envoyez un e-mail à newsroom@mywebtimes.com.