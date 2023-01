Ouverture du procès d’un homme accusé d’avoir menacé un législateur du Kansas

TOPEKA, Kan. (AP) – Un procès pénal devait commencer mardi pour un homme du nord-est du Kansas qui, selon les procureurs fédéraux, a développé une fixation sur le représentant américain Jake LaTurner et a menacé de le tuer, à un moment où les autorités ont vu une forte augmentation dans les menaces contre les législateurs du pays et leurs familles.

Les procureurs disent que Chase Neill, 32 ans, a menacé de tuer LaTurner dans un message vocal du 5 juin laissé au bureau du député républicain, puis a continué à faire des appels menaçants le lendemain.

Son procès fédéral pour avoir menacé un agent public devait commencer mardi avec la sélection du jury, des semaines après qu’un juge a conclu que des preuves de maladie mentale ne signifient pas que Neill ne peut pas aider son avocat ou suivre ce qui se passe au tribunal.

Un rapport préliminaire a déclaré que Neill pensait qu’il était “le Messie”. Les procureurs ont déclaré dans des documents judiciaires que Neill pensait qu’il était “obligé par Dieu” d’avertir “certaines personnalités publiques” et de détailler les résultats du non-respect de ses avertissements.

La juge de district américaine Holly Teeter a conclu lors d’une audience le mois dernier qu'”une prépondérance de la preuve” montrait que Neill était mentalement apte à subir son procès. Les notes officielles de l’audience ont montré que Teeter s’appuyait sur une évaluation psychologique de Neill, mais ce document est scellé et fermé au public.

Un magistrat qui a ordonné à Neill de rester en détention en juin 2022 a déclaré qu’il avait également menacé d’autres membres du Congrès. Les autres n’ont pas été nommés et Neill n’est accusé que d’avoir menacé LaTurner.

LaTurner était sénateur et trésorier de l’État du Kansas avant de remporter son siège à la Chambre des États-Unis en 2020. Jusqu’à ce que l’Assemblée législative du Kansas contrôlée par les républicains redéfinisse les frontières politiques l’année dernière, le district est du Kansas de LaTurner comprenait la ville natale de Neill, Lawrence, qui comprend le campus principal de l’Université du Kansas et fait partie des communautés les plus libérales du Kansas.

Les membres du Congrès ont vu une forte augmentation des menaces au cours des deux années qui ont suivi l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole américain à Washington, DC En octobre, un intrus a attaqué et sévèrement battu le mari de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, avec un marteau dans leur maison de San Francisco.

Les membres des conseils scolaires locaux et les travailleurs électoraux à travers les États-Unis ont également subi du harcèlement, de l’intimidation et des menaces de violence. La police d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique, a arrêté lundi un ancien candidat républicain à un siège à la State House dans une série de fusillades visant les maisons ou les bureaux d’élus démocrates, bien qu’aucun n’ait été blessé.

Dans l’affaire du Kansas, l’avocat et les procureurs de Neill ont refusé de commenter avant le procès.

Le bureau de LaTurner n’a pas non plus fait de commentaire. Le membre du Congrès et quatre de ses collaborateurs sont des témoins à charge potentiels.

Le rapport préliminaire sur Neill, décrivant sa croyance en « Messie », a également déclaré que la police de Lawrence avait signalé en mars 2018 que Neill était délirant et paranoïaque et avait accusé un officier d’avoir tenté de voler son « idée commerciale de licorne ». Neill a été condamné à six mois de prison en février 2019 pour batterie domestique, selon le rapport.

La magistrate américaine Rachel Schwartz a cité le rapport préalable au procès en refusant une demande de Neill en août d’être libéré de sa garde à vue. Schwartz a déclaré dans son ordonnance qu’il avait une dette de prêt étudiant de 150 000 $, mais aucun revenu.

Schwartz a également déclaré dans son ordonnance que Neill avait subi une blessure à la tête il y a quatre ou cinq ans “caractérisée par une fracture de la tête”.

John Hanna, l’Associated Press