Ouverture du procès d’un ancien policier de Houston accusé de meurtre après un raid meurtrier

HOUSTON — Cela fait plus de cinq ans qu’un couple de Houston a été tué après que des policiers ont fait irruption dans leur maison lors d’une descente anti-drogue et ont ouvert le feu, croyant qu’il s’agissait de dangereux trafiquants d’héroïne.

Les enquêteurs ont déclaré plus tard qu’ils n’avaient trouvé que de petites quantités de marijuana et de cocaïne dans la maison au Texas et ont accusé Gérald Goinesl’officier qui a dirigé la descente anti-drogue de janvier 2019, a été accusé d’avoir menti sur le couple pour obtenir un mandat de perquisition, notamment en inventant un informateur confidentiel qui aurait soi-disant acheté de la drogue au domicile. L’enquête sur la descente anti-drogue a également fait ressortir des allégations de corruption systémique au sein de l’unité des stupéfiants du département de police.

Goines, 59 ans, a ensuite été inculpé de deux chefs d’accusation de meurtre en lien avec la mort du couple. Lundi, les déclarations liminaires devaient avoir lieu lors du procès pour meurtre de Goines dans une salle d’audience de Houston.

Goines a plaidé non coupable de deux chefs d’accusation de meurtre dans les décès de Dennis Tuttle, 59 ans, et de sa femme Rhogena Nicholas, 58 ans.

Les procureurs et les avocats de Goines ont refusé de commenter avant les déclarations d’ouverture, invoquant une ordonnance de bâillon dans l’affaire.

Dans des documents judiciaires, les procureurs du bureau du procureur du comté de Harris ont critiqué les efforts de Goines pour annuler son acte d’accusation et retarder l’affaire. En mars, un juge a rejeté les accusations de meurtre contre Goines. Quelques semaines plus tard, il a été à nouveau inculpé.

« Après plus de cinq ans de recherches approfondies, de participation à de nombreuses audiences et de gestion de divers retards de procès, le temps de la justice approche à grands pas », ont déclaré les procureurs dans des documents judiciaires.

Nicole DeBorde, l’une des avocates de Goines, a déjà accusé les procureurs de mauvaise conduite dans cette affaire. Elle avait allégué que le procureur du comté de Harris, Kim Ogg, avait généré une publicité excessive dans l’affaire, empêchant l’ancien policier d’obtenir un procès équitable.

Les procureurs accusent Goines d’avoir menti pour obtenir un mandat de perquisition en inventant un informateur confidentiel et en présentant à tort le couple comme de dangereux trafiquants d’héroïne. Cela a conduit à une confrontation mortelle au cours de laquelle les policiers ont abattu Tuttle, Nicholas et leur chien, ont-ils déclaré. Cinq policiers, dont Goines, ont été blessés lors du raid.

Michael Wynne, avocat pénaliste basé à Houston et ancien procureur non lié à l’affaire, a déclaré que certains des problèmes auxquels les procureurs devront faire face incluent le dépassement du bénéfice du doute que les gens ont tendance à accorder aux policiers.

Mais Goines aura trop d’obstacles à surmonter, a déclaré Wynne.

« M. Goines est le meilleur conseiller que l’on puisse trouver », a déclaré Wynne. « Mais je pense qu’ils ont une bataille difficile à mener ici. »

Une douzaine d’officiers attachés à la brigade des stupéfiants qui ont mené le raid, y compris Goines, étaient plus tard inculpé sur diverses autres accusations suite à une enquête pour corruptionEn juin, un juge a rejeté les accusations portées contre certains officiers.

Depuis le raid, les procureurs ont examiné des milliers de dossiers traités par l’unité des stupéfiants.

Goines est également confronté à frais fédéraux en rapport avec l’affaire.

La Cour d’appel pénale du Texas a renversé au moins 22 condamnations liées à Goines.

L’un des autres cas liés à Goines qui reste sous surveillance est son arrestation pour trafic de drogue en 2004 à Houston. George Floyddont la mort en 2020 aux mains d’un policier du Minnesota a déclenché une réflexion nationale sur le racisme dans la police. Un conseil d’administration du Texas en 2022 a refusé une demande de grâce posthume pour Floyd pour sa condamnation pour trafic de drogue résultant de son arrestation par Goines.

