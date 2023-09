Ouverture du procès de Tamara Lich et Chris Barber lors des manifestations contre les camions au Canada

Commentez cette histoire Commentaire

TORONTO — Le procès devrait s’ouvrir mardi pour deux des principaux organisateurs des manifestations dites du « Convoi de la liberté » qui ont paralysé la capitale canadienne, entravé le commerce aux postes frontaliers critiques entre les États-Unis et le Canada et incité les imitateurs de la Nouvelle-Zélande à Washington. Périphérique. Tamara Lich et Chris Barber font face à des accusations, notamment de méfait, d’entrave à la police et de conseil à d’autres de commettre des méfaits lors des manifestations qui durent des semaines contre les mesures de santé liées à la pandémie et le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau. Le spectacle des camions et des foules dans les rues rendant le centre-ville d’Ottawa pratiquement impraticable l’année dernière a attiré l’attention internationale – ainsi que le soutien et l’argent de certains aux États-Unis.

Par la suite, les autorités ont également fait l’objet d’un examen minutieux. Le chef de la police de la ville a démissionné pendant les manifestations. Une enquête publique menée cette année a révélé que la réponse aux manifestations avait été entachée par des échecs dans le maintien de l’ordre et par des critiques quant à la compétence entre les responsables à tous les niveaux du gouvernement.

Lich et Barber sont parmi les plus éminents des 140 personnes inculpées à Ottawa, et leur cas attirera probablement l’attention nationale en raison de ce qu’il pourrait laisser présager pour les autres accusés et pour le mouvement en général.

Les méfaits peuvent englober des activités allant de l’effacement de données informatiques à l’incendie d’un bâtiment. Les délinquants risquent la perpétuité dans les cas où ils mettent autrui en danger, ont indiqué les analystes, mais la plupart des condamnés ne purgent pas leur peine ou sont condamnés à une peine purgée.

«Sur le plan juridique, c’est une affaire un peu ennuyeuse, une affaire banale», a déclaré Joao Velloso, professeur de droit à l’Université d’Ottawa. « Mais les enjeux sont élevés du côté de l’opinion publique et du côté politique, car si d’autres manifestants ont déjà plaidé coupables il y a longtemps, ils ne l’ont pas fait… et les procès fournissent une scène » à leur récit.

Les enfants du « Convoi de la Liberté » : les enfants dont les parents protestent compliquent la réponse de la police

Les avocats de Lich et Barber ont déclaré qu’ils ne « s’attendaient pas à ce que ce soit le procès du ‘Convoi de la Liberté' ».

« La question centrale », ont-ils déclaré dans un communiqué, « sera de savoir si les actions de deux des organisateurs d’une manifestation pacifique méritent des sanctions pénales ».

Les manifestations ont commencé fin janvier 2022, lorsque des centaines de gros camions et autres véhicules sont arrivés à Ottawa et ont saturé les rues du centre-ville, y compris la rue principale devant le Parlement, pendant près de trois semaines. Les autorités ont qualifié cela d’« occupation ».

Leur étincelle était Les règles imposées par les États-Unis et le Canada interdisaient aux chauffeurs de camion non vaccinés de traverser la frontière, mais elles ont attiré un certain nombre d’activistes antigouvernementaux, de personnalités d’extrême droite et plus largement d’opposants aux mesures anti-pandémie. De nombreux camionneurs ont été vaccinés et se sont opposés aux manifestations.

Ottaviens se plaignaient des perturbations causées par les klaxons continus et les vapeurs nocives des véhicules au ralenti. Certains ont déclaré avoir été harcelés parce qu’ils portaient des masques. Plusieurs commerces du centre-ville, dont un grand centre commercial, ont fermé leurs portes pendant des semaines de préoccupations en matière de sécurité.

Le blocus a inspiré des manifestations similaires à plusieurs postes frontaliers entre les États-Unis et le Canada, notamment au pont Ambassador, qui relie Détroit et Windsor, en Ontario, un corridor essentiel pour la circulation des automobiles et de leurs pièces détachées. Plusieurs usines ont été contraintes d’arrêter ou de réduire leur production.

Lors d’un barrage routier près de la frontière à Coutts, en Alberta, la police a fait irruption dans des caravanes et a trouvé des armes à feu et une grande quantité de munitions. Quatre hommes ont été accusés de complot en vue d’assassiner des agents de la Gendarmerie royale du Canada.

Les camionneurs canadiens se distancient des manifestations du « Convoi de la liberté »

Pour empêcher les manifestations, Trudeau est devenu le premier premier ministre à invoquer la Loi sur les situations d’urgence du Canada. La loi de 1998, destinée à être utilisée lorsqu’aucune autre loi ne peut répondre à une urgence nationale, a donné aux autorités le pouvoir de créer des zones interdites et de geler temporairement les comptes bancaires sans ordonnance du tribunal.

La loi exige qu’une enquête publique soit convoquée pour déterminer si le seuil requis pour son invocation a été atteint. Le juge Paul S. Rouleau de la Cour d’appel de l’Ontario, commissaire de l’enquête, a conclu que l’utilisation de ces pouvoirs était « appropriée », mais a déclaré qu’il était parvenu à cette conclusion « avec réticence ».

« L’État devrait généralement être en mesure de répondre à des circonstances d’urgence sans recourir à des pouvoirs d’urgence », écrivait-il en février. « Il est regrettable qu’une telle situation se soit produite ici, car à mon avis, elle aurait pu être évitée. »

Rouleau a fustigé la police pour une série d’« échecs » qui « ont contribué à une situation devenue incontrôlable » et ont permis aux « protestations légales » de sombrer « dans l’anarchie, aboutissant à une urgence nationale ».

Lich et Barber faisaient partie des plus de 70 témoins qui ont déposé devant l’enquête, mais il n’était pas clair s’ils prendraient la parole lors de leur propre procès. La procédure devrait durer 19 jours, ce qui est long, a déclaré Velloso, pour un procès pour méfait.

Lich, ancienne coordinatrice régionale de Wexit (« Western Exit »), un mouvement qui pousse l’Alberta à se séparer du Canada, a déclaré à l’enquête que ses parents possédaient une entreprise pilote de camionnage qui avait été touchée par l’exigence de vaccination transfrontalière et qu’elle avait perdu son emploi en 2022 en partie à cause de la pandémie.

Trudeau défend l’utilisation des pouvoirs d’urgence contre les manifestations des camionneurs

Barber exploite une entreprise de camionnage en Saskatchewan. Se décrivant lui-même comme un « troll Internet » qui a autrefois affiché un drapeau confédéré dans son magasin de Swift Current, il a déclaré à l’enquête qu’il était vacciné contre le coronavirus, mais qu’il avait perdu des conducteurs à cause de l’exigence du vaccin et qu’il s’était opposé à d’autres mesures pandémiques.

Barber a été libéré en février 2022 moyennant une caution de 100 000 $. Lich a été libérée en mai de la même année, mais arrêtée de nouveau en juillet et accusée d’avoir violé les conditions de sa libération sous caution. Elle a été libérée après qu’un juge a annulé une décision d’un tribunal inférieur qui l’aurait maintenue en détention jusqu’à son procès.

Dans leur témoignage devant l’enquête, tous deux ont cherché à présenter le convoi comme étant pacifique et à se distancier de ses personnalités controversées. Mais Rouleau a écrit qu’il n’acceptait pas qu’ils n’avait pas connaissance du harcèlement ou de la violence réels ou potentiels et a constaté qu’ils « restaient réticents à rompre tout lien » avec ceux qui prônaient la violence ou la destitution de Trudeau parce qu’ils avaient un grand nombre de partisans qu’ils considéraient comme faisant partie du mouvement.

Plusieurs accusés inculpés lors des manifestations ont passé leur temps devant le tribunal.

Dans un cas, Tyson Billings, un participant surnommé « Freedom George », a plaidé coupable l’année dernière à un chef d’accusation de conseil en vue de commettre des méfaits et a vu les autres accusations portées contre lui retirées. Il a été condamné à une peine de prison et à six mois de probation.

Dans un autre cas, Artur Pawlowski, un pasteur qui a prononcé un discours encourageant les manifestants à poursuivre le blocus du poste frontalier de Coutts, en Alberta, a été reconnu coupable cette année de méfait et de violation d’une ordonnance de libération. Il n’a pas encore été condamné.

David Romlewski, un homme qui s’est approché de plusieurs policiers en train de dégager une rue d’Ottawa pendant les manifestations, a mis en doute leur légitimité et a refusé de quitter les lieux lorsqu’on lui a demandé, a été reconnu coupable d’entrave à un policier, mais non coupable d’accusations de méfait.

Dans une décision de 2022, le juge de la Cour de l’Ontario, Robert Wadden, a écrit qu’il n’y avait « aucun doute » que les manifestants du convoi avaient commis le délit de méfait, mais il n’a pas pu conclure sur la base des images de la caméra corporelle que Romlewski portait au moment de l’incident. c’est ce qu’il a fait aussi.