Ouverture du procès de Paris pour crimes contre l’humanité au Libéria

PARIS — Un ancien rebelle libérien est jugé lundi à Paris pour crimes contre l’humanité, torture et actes de barbarie pendant la guerre civile dans ce pays d’Afrique de l’Ouest dans les années 1990. Kunti Kamara, 47 ans, est notamment accusé de « complicité de torture massive et systématique et d’actes inhumains » contre la population civile commis dans le comté de Lofa au Libéria en 1993-1994, en tant que l’un des leaders du groupe armé Ulimo. Il avait alors moins de 20 ans.

Il a été arrêté près de Paris en 2018 et risque la réclusion à perpétuité.

Le procès devant le tribunal correctionnel de Paris a été rendu possible en vertu d’une loi française qui reconnaît la compétence universelle pour les crimes contre l’humanité et les actes de torture.

Les groupes de défense des droits l’ont saluée comme une étape importante pour rendre justice aux victimes.

C’est “une victoire pour les victimes libériennes et un avertissement aux auteurs que, où qu’ils se trouvent, nous allons nous assurer qu’ils seront tenus responsables des crimes qu’ils ont commis au Libéria”, Hassan Bility, chef de Global Justice and Projet de recherche, a déclaré à l’Associated Press. L’organisation non gouvernementale de Bility se consacre à la documentation des atrocités commises en temps de guerre au Libéria et à aider les victimes dans leur quête de justice pour ces crimes.

Human Rights Watch et la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) ont souligné dans un communiqué que la première guerre civile du Libéria avait été particulièrement marquée par “la violence contre les civils, les factions belligérantes massacrant et violant des civils, pillant et forçant les enfants à tuer et à se battre”.

Elise Keppler, directrice adjointe de la justice internationale à Human Rights Watch, a déclaré que le procès est particulièrement important dans le contexte de “l’incapacité des autorités libériennes à demander des comptes aux responsables de crimes graves pendant les guerres civiles”.

« Le procès de la France pour les atrocités au Libéria renforce l’importance du principe de compétence universelle pour garantir que les pires crimes ne restent pas impunis », a déclaré Clémence Bectarte, avocate qui coordonne le Groupe d’action contentieux de la FIDH, dans un communiqué.

Les guerres civiles consécutives du Libéria ont tué environ 250 000 personnes entre 1989 et 2003.

En 2009, la commission vérité et réconciliation d’après-guerre du pays a recommandé des poursuites contre des dizaines d’anciens seigneurs de guerre et leurs commandants portant les plus grandes responsabilités dans la guerre.

Mais les gouvernements successifs ont largement ignoré les recommandations, à la grande déception et à la frustration des victimes de la guerre.

Les analystes politiques disent que c’est en grande partie parce que certains des acteurs clés de la guerre ont occupé des postes influents au sein du gouvernement, y compris au sein de la législature, depuis la fin de la guerre il y a près de 30 ans.

Le procès de Paris, prévu pour durer quatre semaines, est le cinquième traitant de crimes contre l’humanité et de torture en France. Les affaires précédentes concernaient des crimes liés au génocide de 1994 au Rwanda.

Fait rare en France, le procès doit être filmé pour constituer des archives historiques.