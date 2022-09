BRUXELLES (AP) – Plus de six ans après l’attaque la plus meurtrière en temps de paix sur le sol belge, le procès de 10 hommes accusés des attentats-suicides à l’aéroport de Bruxelles et d’une station de métro souterraine s’est ouvert lundi sous haute sécurité.

Le seul survivant parmi les extrémistes de l’État islamique qui ont frappé en 2015 le théâtre du Bataclan à Paris, les cafés de la ville et le stade national de France, Salah Abdeslam, fait partie des accusés. Au total, 32 personnes ont été tuées lors des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016. Environ 900 personnes ont été blessées ou ont subi un traumatisme mental.

Les 10 personnes sont accusées de meurtre, de tentative de meurtre et d’appartenance ou de participation aux activités d’un “groupe terroriste” lors des attentats à l’heure de pointe du matin à l’aéroport principal de Belgique et sur une ligne de banlieue centrale. S’ils sont reconnus coupables, certains d’entre eux pourraient être condamnés à des peines allant jusqu’à 30 ans de prison.

Abdeslam, qui a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour les atrocités de Paris, était au tribunal de Bruxelles lundi mais a refusé de participer, affirmant qu’il était “injuste” qu’il doive suivre les débats depuis l’intérieur d’une cabine en verre renforcé.

Sébastien Courtoy, l’avocat d’un autre suspect, Smail Farisi, s’est également plaint des conditions. Il a dit que son client avait été «exhibé comme un animal en cage. Je veux – je demande – voir la personne malade qui a conçu ces cages pour lui demander quel genre de plaisir cette personne en retire.

Pour ceux qui ont été blessés ou ont perdu des êtres chers, le procès ravivera des souvenirs douloureux, mais il leur offre aussi l’occasion de franchir une nouvelle étape dans leur longue convalescence.

“C’était une longue attente pour les victimes, six ans c’est très long. Je pense que le 22 mars 2016, une page très sombre a commencé et le chapitre n’est pas terminé aujourd’hui. Mais c’est une étape importante pour leur rétablissement », a déclaré Guillaume Lys, avocat de l’association V-Europe représentant les victimes.

Aucune image des accusés lors du procès de lundi n’a été rendue publique. Même un dessinateur qui a été autorisé à entrer dans la salle d’audience pour travailler a été avisé de ne pas publier ses dessins après que l’accusé et ses avocats ont déclaré qu’ils ne voulaient pas que les images soient publiées.

L’audience de ce qui est l’un des plus grands procès devant jury jamais organisé en Belgique visait principalement à résoudre des problèmes techniques et pratiques.

Le tribunal – situé dans l’ancien siège de l’OTAN à la périphérie de la capitale belge – doit siéger à nouveau le 10 octobre pour choisir un jury, le procès proprement dit commençant le 13 octobre. Plus de 300 témoins pourraient être entendus pendant le procès, qui devrait durer de six à neuf mois.

Lorne Cook à Bruxelles a contribué à ce rapport.

Sylvain Plazy, Associated Press