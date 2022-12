Ouverture du premier refuge pour femmes musulmanes à Hamilton

Pour la première fois dans la région de Hamilton, les femmes musulmanes qui ont besoin de services d’hébergement ont maintenant une option qui leur est spécifiquement destinée.

Nisa Homes, une organisation qui compte neuf autres refuges à travers le Canada, a ouvert son 10e refuge, celui-ci à Hamilton. Un lancement officiel a lieu mardi après-midi à l’hôtel de ville, à l’occasion de la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes.

Yasmine Youssef, directrice de programme chez Nisa Homes, a déclaré à CBC Hamilton que des refuges comme celui-ci sont nécessaires en raison d’une demande de lits et d’espaces pour que les personnes marginalisées se sentent en sécurité.

“Il y a beaucoup de peur et de stigmatisation, à cause du racisme, à cause de l’islamophobie, à cause de la haine anti-asiatique. Vous voyez beaucoup de gens qui ont peur de tendre la main parce qu’ils ne savent pas comment ils vont être reçus ,” dit-elle.

Le refuge, qui a déjà commencé à accueillir des familles, s’adresse aux femmes musulmanes mais est ouvert à toutes les femmes. Cependant, sa capacité est limitée à 16 personnes.

Le refuge a des articles spécifiques pour que les femmes musulmanes puissent participer à leurs pratiques religieuses, comme des tapis de prière et des copies du Coran. (Aura Carreño Rosas/CBC)

Selon Nisa Homes, 63 femmes sur 100 qui viennent dans les refuges de l’organisation sont confrontées à la violence domestique. Youssef a déclaré que beaucoup sont également des femmes de couleur qui ne parlent peut-être pas anglais et n’ont pas de statut d’immigration.

“Il y a tellement d’obstacles auxquels les immigrés sont spécifiquement confrontés et qui doivent être surmontés… Mais rien ne soutient les femmes immigrées qui fuient également la violence domestique”, a-t-elle déclaré.

Le refuge dispose également de nombreux espaces partagés, dont un espace enfants, un salon, une cuisine et une salle à manger. (Aura Carreño Rosas/CBC)

Elle a dit que les clients lui disent qu’un soutien culturellement approprié peut être difficile d’accès.

“Ils nous disent : ‘Oui, j’ai essayé de demander de l’aide, et quand je parlais à [other service providers]ils m’ont dit que le problème est que [I’m] Musulman, [I] doivent quitter l’islam, et alors tout ira bien.'”

Youssef est avec Nisa Homes depuis son lancement en 2015, lorsqu’un seul refuge a été mis en place à Mississauga.

L’organisme compte maintenant des refuges partout au pays, notamment à Vancouver, Calgary et Montréal.

Services culturellement spécifiques

Sabreina Dahab, administratrice du quartier 2 du conseil scolaire du district de Hamilton-Wentworth, a déclaré qu’elle était “vraiment, vraiment excitée” et émue par l’ouverture de ce refuge.

Dahab a déclaré ces dernières années qu’elle avait travaillé avec et soutenu des femmes musulmanes en les mettant en contact avec des ressources et des services de traduction.

“C’était vraiment solitaire et isolant de faire cela sans une agence à soutenir ou sans un réseau. [Now] Je peux répondre à cela de manière plus systémique [instead of] une personne dans la communauté qui essaie de le faire par elle-même », a-t-elle déclaré.

Sabreina Dahab, administratrice du quartier 2 du conseil scolaire du district de Hamilton-Wentworth, se dit heureuse d’avoir une organisation qui travaille pour soutenir les femmes musulmanes de la ville. (Bobby Hristova/CBC)

Dahab a ajouté que des espaces comme celui-ci sont essentiels pour fournir des services culturellement spécifiques aux femmes musulmanes, affirmant qu’elle a entendu parler de femmes qui n’ont “même pas accès à de la viande halal” dans d’autres refuges.

“Toutes ces choses sont essentielles non seulement pour échapper et sortir de la nécessité des situations de violence, mais pour pouvoir être bien soutenu dans cette ville.”

Manque de données

Youssef a déclaré que bien qu’elle sache par expérience qu’il existe un besoin d’abris culturellement spécifiques, les données démographiques sont sous-étudiées.

“Pour le moment, les refuges et les maisons de transition ne suivent rien en dehors du fait que vous parliez français ou anglais. Et que vous soyez autochtone ou non. Ils ne suivent pas les données raciales. Ils ne suivent pas les données religieuses, aucune des ce genre de choses est nécessaire », a-t-elle déclaré.

L’hébergement au refuge comprend diverses chambres avec trois lits pour les femmes venant avec des enfants et une chambre pour accueillir quatre femmes seules. (Aura Carreño Rosas/CBC)

Youssef a déclaré que certaines raisons pourraient être le racisme systémique et les contraintes auxquelles les refuges sont confrontés juste pour fonctionner.

“Notre système de refuges est le même que dans les années 60 et 70… Mais notre population, notre communauté, notre société est si différente aujourd’hui de ce qu’elle était dans les années 60 et 70”, a-t-elle déclaré.

“Ce [would be] plus facile de plaider en faveur de quelque chose et de faire adopter des changements lorsque vous avez des chiffres pour étayer ce que vous dites. »

“Ils ne sont pas seuls”

Youssef a déclaré que le but ultime était d’aider ces femmes à guérir.

“Nous veillons à utiliser [our services] pour qu’ils se sentent plus à l’aise… pour qu’ils aient l’impression que cela peut réellement fonctionner et qu’ils peuvent se remettre sur pied. Ils ne sont pas seuls… Ils peuvent survivre seuls sans leur agresseur”, a-t-elle déclaré.

“Nous recevons tellement de clients – le plus souvent – nous disant ‘la seule raison pour laquelle j’ai décidé de vous contacter, c’est parce que je savais que vous compreniez d’où je viens, vous me ressemblez, vous parlez comme moi'” dit-elle.