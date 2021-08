Ouverture du premier parc à thème Peppa Pig en avril 2022 avec SIX manèges, aires de jeux thématiques et attractions familiales

LE premier parc à thème Peppa Pig ouvrira ses portes en avril 2022 avec six manèges, des aires de jeux thématiques et de nombreuses attractions familiales.

Le nouveau parc Peppa sera situé à quelques pas du Legoland Florida Resort.

Le parc à thème devrait ouvrir ses portes en avril 2022 Crédit : Hasbro

Le parc sera situé à quelques pas du Legoland Florida Resort Crédit : Hasbro

En plus des manèges et des montagnes russes adaptés aux enfants, le nouveau parc comprendra également un cinéma intérieur, des spectacles de personnages et même des aires de jeux aquatiques.

Il y aura également de nombreuses occasions de rencontrer Peppa et ses amis.

Certains des manèges incluent Daddy Pig’s Roller Coaster et Grampy Rabbit’s Dinosaur Adventure, qui offrent tous deux du plaisir pour toute la famille.

La promenade en bateau pirate de Grandad Dog emmène les cavaliers dans un voyage en bateau vers l’île des pirates.

Mr Bull’s High Strikers propose aux familles un drop ride adapté aux enfants.

Il y aura également une attraction appelée Peppa’s Pedal Bike Tour où les tout-petits pourront se promener en ville.

Une quantité limitée de laissez-passer annuels et de forfaits vacances exclusifs pour le nouveau parc est en vente dès maintenant pour des visites commençant le 1er avril.

Une date d’ouverture officielle du parc à thème Peppa Pig sera annoncée plus tard cette année, selon son site Web.

Le parc recevra des billets séparément de Legoland, mais n’a pas encore indiqué les prix des billets individuels sur son site Web.

Des laissez-passer annuels pour le parc à thème Peppa Pig seront également disponibles dans le cadre de laissez-passer combinés avec le parc à thème Legoland, le parc aquatique Legoland et d’autres attractions de Merline Entertainments.

Ce sera le premier parc à thème Peppa Pig Crédit : PA

Le parc aura six manèges et plusieurs autres attractions interactives Crédit : District de gestion de l’eau du sud-ouest de la Floride