Ouverture du Nell’s Woodland à Ottawa pour les activités estivales – Shaw Local

Nell’s Woodland à Ottawa annonce son ouverture et sa saison estivale d’activités.

La Nell’s Foundation a été rendue possible grâce à l’inspiration et au soutien de l’ancien Ottawan James Downey. Situé au 2000, avenue Alexis sur 58 acres de réserve boisée de chênes, ses contributions ont permis à la fondation de créer un lieu engageant et évolutif. La mission de Nell’s Woodland est de fournir aux gens un lien avec la nature, des programmes et des opportunités éducatives qui soutiennent l’intendance dans les domaines de l’écologie, du bien-être et des arts.

Cet été c’est offrandes mettra en vedette un partenariat avec l’Illinois Valley Community College, offrant une variété d’opportunités de formation continue alignées sur les sphères d’influence de Nell’s Woodland, ainsi qu’un accès public au parc de 7 h à 19 h les dimanches et lundis. Des plans supplémentaires sont en cours pour une variété d’autres opportunités et programmes qui seront annoncés via le site Web de Nell et les futurs communiqués de presse.

La communauté de Nell’s Woodland aspire à améliorer et à entretenir le paysage naturel de la propriété de 58 acres. À ce jour, un système de sentiers pédestres a été développé qui traverse 6 800 pieds en traversant trois crêtes distinctes permettant aux individus de s’immerger dans la sérénité de la réserve. Pour les visiteurs et les amis, la fondation a développé des installations pour soutenir et améliorer nos activités.

Le Centre d’Ecologie est un lieu d’accueil, de rassemblement et d’accueil de programmes pour les visiteurs. Il dispose d’un espace de rassemblement général, y compris des kitchenettes, des salles de réunion et de réceptions spéciales. Le centre de santé et de bien-être est un espace organisé, conçu pour améliorer l’expérience du yoga, de la santé mentale et de la conscience de soi.

La fondation invite les personnes de tous âges, origines et groupes démographiques à participer aux récompenses que l’environnement Nell’s Woodland peut offrir. La fondation croit que la nature a la capacité d’inspirer, de promouvoir la curiosité et de générer des façons créatives de penser et d’exprimer à travers les arts.

Nell’s Woodland abritera des cours expérientiels et éducatifs grâce à divers partenariats avec des membres de la communauté. La première de ces collaborations sera avec IVCC, qui débutera en juin 2023.

Les cours et les activités du programme avec IVCC auront lieu du mardi au vendredi, le parc étant fermé au public. Grâce à son partenariat avec la ville d’Ottawa, la réserve et les sentiers de Nell’s Woodland seront ouverts de 7 h à 19 h les dimanches et lundis pour le public à partir du dimanche 25 juin. Nell’s Woodland exige une inscription préalable via son site Web à https://www.nellswoodland.com/. Cliquez sur l’onglet « visiter » pour réserver une place.

Contactez [email protected] si vous avez d’autres questions.