Ouverture du mini-salon United Airlines Denver pour les voyageurs pressés par le temps

Les places sont limitées : 16 places assises et des places debout pour huit personnes dans un bar. Les voyageurs scannent leur carte d’embarquement pour entrer et ne peuvent pas amener d’invités, comme dans les United Clubs standard.

Le salon d’environ 1 600 pieds carrés, appelé United Club Fly, est une installation “à emporter” avec des options de restauration gratuites comme des sandwichs, des wraps et des salades ainsi que des articles plus petits comme des tasses de yogourt Noosa et des friandises comme les truffes de gâteau d’anniversaire de Milk Bar .

L’accès aux United Clubs est fourni avec n’importe quel billet international en classe affaires ou transcontinental, ou avec une adhésion, qui coûte 650 $ par an pour la plupart des membres de son programme de fidélisation selon le site Web de la compagnie aérienne. C’est de 550 $ à 600 $ pour les membres ayant un statut de niveau supérieur. Certaines cartes de crédit offrent également un accès.

Le nouveau club plus petit de Denver est destiné à “ceux qui sont limités par le temps ou qui recherchent simplement de la bonne nourriture et des boissons tout en préservant l’espace dans nos installations pour ceux qui ont un peu plus de temps”, a déclaré Alexander Dorow, responsable des salons et prestations haut de gamme.

Environ les deux tiers des clients de United à Denver, l’un des aéroports les plus fréquentés pendant la pandémie, transitent entre les vols de correspondance, a déclaré Dorow.

C’est un nouveau concept pour une compagnie aérienne américaine. “Ce n’est en aucun cas une mentalité unique”, a déclaré Dorow à propos de l’approche du transporteur vis-à-vis de ses salons.

Les transporteurs intensifient leur lutte pour les consommateurs prêts à débourser davantage pour voyager et tentent de rendre leurs cartes de crédit co-marquées lucratives plus attrayantes.

“C’est une décision très intelligente de la part de United, car les compagnies aériennes essaient de minimiser le temps de correspondance entre les vols pour les passagers”, a déclaré Henry Harteveldt, fondateur de la société de conseil en voyages Atmosphere Research Group. “Je ne serais pas surpris une fois que United lancera cela, nous verrons d’autres compagnies aériennes chercher à faire quelque chose de similaire.”