LAMEZIA TERME, Italie (AP) – Un maxi-procès s’ouvre mercredi dans le sud de l’Italie contre le syndicat du crime ‘ndrangheta, sans doute l’organisation criminelle la plus riche du monde qui a tranquillement amassé le pouvoir en Italie alors que la mafia sicilienne perdait son influence.

Les procureurs espèrent que le procès sera un coup décisif pour la ‘ndrangheta, l’organisation mafieuse basée en Calabre qui a exploité des dizaines de milliards de dollars de revenus de cocaïne pour étendre sa portée criminelle à travers l’Europe et sur plusieurs continents.

L’audience contre plus de 300 accusés s’ouvre dans un bunker spécialement construit sur le vaste terrain d’un parc industriel en Calabre, le «pied» de la péninsule italienne.

Le ‘ndrangheta « a presque le monopole de l’importation de cocaïne en Europe », a déclaré le procureur Nicola Gratteri aux journalistes à Rome cette semaine.

Les enquêteurs affirment que le ‘ndrangheta a établi des bases dans une grande partie de l’Europe occidentale, septentrionale et centrale, en Australie, en Amérique du Nord et du Sud et est également actif en Afrique.

Le procès est né de l’enquête sur 12 clans liés à un patron de ‘ndrangheta condamné. Ce chiffre est Luigi Mancuso, qui a passé 19 ans dans des cellules de prison italiennes pour son rôle dans la direction de ce que les enquêteurs prétendent être l’une des familles criminelles les plus puissantes de la ‘ndrangheta, basée dans la ville de Vibo Valentia.

Parmi les diverses accusations examinées par le tribunal figurent le trafic de drogue et d’armes, l’extorsion et l’association mafieuse, un terme utilisé dans le code pénal italien pour les membres de groupes criminels organisés. D’autres sont accusés de complicité avec la ‘ndrangheta sans en être réellement membre.

Quelque 325 accusés ont été condamnés à être jugés à Lamezia Terme, tandis que 90 autres accusés dans l’enquête ont choisi d’avoir un procès accéléré, qui commence plus tard ce mois-ci en Calabre. Dans une autre conséquence de la même enquête, un procès impliquant cinq meurtres commence en février ailleurs en Calabre.

Le bunker de Lamezia Terme est si vaste qu’une vingtaine d’écrans vidéo ont été ancrés au plafond pour que les participants puissent mieux voir les débats. Il y a une mer de rangées de tables pour environ 600 avocats, avec des microphones et des chaises éloignés en toute sécurité pour respecter les règles de santé du COVID-19.

L’histoire continue

Bien que les chiffres soient impressionnants, le procès de cette semaine n’est pas le plus grand d’Italie contre des gangsters. En 1986, à Palerme, dans un bunker spécialement construit de la même manière, 475 membres présumés de Cosa Nostra, la mafia sicilienne, ont été jugés. Ce procès, qui a abouti à plus de 300 condamnations et à 19 condamnations à perpétuité, a permis de révéler une grande partie des méthodes brutales et des stratégies meurtrières des principaux chefs de la mafia de l’île, y compris des meurtres sensationnels qui ont ensanglanté la région de Palerme pendant des années de lutte pour le pouvoir.

En revanche, ce procès contre le ‘ndrangheta vise en grande partie à obtenir des condamnations pour connivence présumée entre des gangsters et des politiciens locaux, des fonctionnaires, des hommes d’affaires et des membres de loges secrètes, indiquant à quel point le syndicat est enraciné sur le territoire.

Basé presque entièrement sur des liens de sang, le ‘ndrangheta pendant des décennies était pratiquement à l’abri des revers. Mais leurs rangs commencent à devenir plus importants. Un membre de la famille de Mancuso figurait parmi ceux qui ont rendu la preuve de l’État dans le procès de Lamezia Terme. Plusieurs dizaines d’informateurs de l’affaire proviennent de la «ndrangheta», mais d’autres sont issus des anciens rangs de Cosa Nostra en Sicile et pourraient être appelés à témoigner.

L’essai devrait durer au moins un an. Le parquet a indiqué au tribunal qu’il espérait appeler plus de 900 témoins.

Inondée dans les revenus du trafic de cocaïne, la ‘ndrangheta a englouti des hôtels, des restaurants, des pharmacies, des concessionnaires automobiles et d’autres entreprises dans toute l’Italie, en particulier à Rome et dans le nord aisé, ont révélé des enquêtes criminelles.

La frénésie d’achats des dernières années s’est largement répandue dans toute l’Europe, car la ‘ndrangheta cherchait à blanchir des revenus illicites mais aussi à gagner de l’argent’ ‘propre’ en gérant des entreprises légitimes, notamment dans les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie, selon les enquêteurs.

___

D’Emilio a rapporté de Rome.