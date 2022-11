Ouverture du Ladd Senior Village – Shaw Local

Une coupe de ruban mardi a commémoré l’ouverture du Ladd Senior Village.

Ladd Senior Village, 2 Oak Court, se compose de 40 unités, qui sont des logements abordables pour personnes âgées de 1 à 2 chambres pour les personnes âgées de 55 ans et plus. La construction a commencé en mars 2021 et s’est achevée en mars dernier.

« Nous sommes extrêmement fiers de notre relation avec cette communauté », a déclaré le président de la Laborers’ Home Development Corporation, John F. Penn. “Nous apprécions l’opportunité d’aider à fournir des logements abordables, de haute qualité et indispensables aux personnes âgées de Ladd.”

Le financement a été obtenu, en partie, par l’intermédiaire de l’Illinois Housing Development Authority, du NEF et de la Horizon Bank. L’équipe de développement était composée de CORE Construction, WJW Architect et PC Chamlin and Associates.

La construction du village pour personnes âgées a employé environ 133 travailleurs locaux, selon la Labourers’ Home Development Corporation.

Labourers’ Home Development Corporation est une organisation de développement de logements à but non lucratif, qui fournit des logements construits en utilisant à 100% la main-d’œuvre syndicale.