Ouverture du Forum pour le projet phare de Xi à Pékin

(Bloomberg) — dirigeant russe Vladimir Poutine est arrivé à Pékin alors que la Chine donne le coup d’envoi de son Forum « la Ceinture et la Route » dans le but de redynamiser l’initiative d’investissement dans les infrastructures que le président a lancée. Xi Jinping a appelé le « projet du siècle ».

Les voyages à l’étranger sont rares pour Poutine, visé par un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre présumés en Ukraine. Poutine devrait assister au forum à Pékin, ont rapporté les médias d’État chinois, et rencontrer Xi mercredi. Les deux hommes devraient se concentrer sur leurs relations croissantes, que Washington et Bruxelles considèrent avec prudence dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Parmi les intervenants qui devraient s’adresser à une conférence des PDG mardi après-midi figurent le directeur général de Hong Kong, John Lee, et le vice-Premier ministre chinois He Lifeng, l’homme de référence de Xi pour le renforcement du secteur immobilier et du secteur financier du pays, en difficulté.

(Tous les horodatages sont l’heure de Pékin)

Les projets énergétiques à l’honneur lors de l’événement des PDG (12 h 45)

Parmi les entreprises présentes à la table ronde des PDG de cet après-midi figurent ACWA Power Co., le géant saoudien de l’électricité avec des projets dans une douzaine de pays ; China Energy Engineering Group, un important constructeur de centrales électriques ; et TBEA Co., spécialisée dans les panneaux solaires et les équipements de transmission électrique.

Les projets énergétiques sont un pilier de l’Initiative la Ceinture et la Route depuis sa création, et cette année il semble que ce soit encore la même chose. Les investisseurs surveilleront la signature de tout accord.

Xi qualifie le président kazakh de « vieil ami » (9h50)

Xi a rencontré le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev mardi, rapporte la télévision centrale de Chine. Qualifiant Tokayev de « vieil ami », Xi a déclaré qu’il souhaitait faire progresser le partenariat stratégique de la Chine avec ce pays d’Asie centrale, selon le rapport.

Des liens sains entre les nations sont bénéfiques au maintien de la paix dans la région, a ajouté M. Xi.

La Chine s’adapte aux soucis liés à la dette, selon un chercheur (8 h 38)

Pékin a réalisé que « grâce à la Ceinture et la Route, il s’est retrouvé soudainement avec une dette énorme et de nombreux pays vont franchement avoir du mal à vraiment la rembourser, d’une manière ou d’une autre », a déclaré Raffaello Pantucci, chercheur principal à l’Institut. S. Rajaratnam School of International Studies à Singapour, a déclaré à Bloomberg TV.

Cela l’a amené à promouvoir davantage de « petits et beaux projets » qui ne coûtent pas autant mais qui profitent néanmoins aux moyens de subsistance des gens, a-t-il déclaré.

Les visiteurs étrangers arrivent à Pékin (8h30)

Les invités se rendent dans la capitale chinoise pour le forum, qui a lieu alors que la Chine célèbre le 10e anniversaire de cette initiative phare. Même si le projet a généré 1 000 milliards de dollars au cours de sa première décennie, son élan s’est ralenti ces dernières années en raison des inquiétudes quant à la viabilité de la dette.

Parmi ceux qui arriveront figurent le président indonésien Joko Widodo, le Premier ministre hongrois Viktor Orban et le président chilien Gabriel Boric. L’ancien Premier ministre britannique Tony Blair est à Pékin et a rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Wang a déclaré que le Parti communiste était prêt à renforcer ses relations avec le Parti travailliste.

