Ouverture du Disneyland Avengers Campus, manèges, infos

Les fans d’Avengers pourront enfin se rassembler sur Avengers Campus à partir du 4 juin, lorsque le nouveau terrain très attendu ouvrira ses portes au Disney California Adventure Park à Anaheim, en Californie.

Alors que de nombreux détails restent secrets, voici ce que nous savons du « premier terrain dédié aux super-héros » de Disneyland Resort, qui a rouvert fin avril, après avoir été fermé pendant plus de 400 jours.

Le parc présente Avengers Campus comme un ancien complexe de Stark Industries « offert par Tony Stark comme lieu de formation de la prochaine génération de super-héros ».

Les invités peuvent apprendre les arts mystiques du docteur Strange, s’entraîner avec la garde royale Dora Milaje de Wakanda et voir des personnages bien-aimés de Marvel Cinematic Universe comme Black Widow, Thor et pour la première fois à Disneyland, Ant-Man et Wasp en personne.

Il y a deux attractions principales : Guardians of the Galaxy – Mission : Breakout !, qui a ouvert ses portes en 2017, et le nouveau 3-D Web Slingers : A Spider-Man Adventure.

Sur Web Slingers, Peter Parker de Tom Holland invite les invités à monter à bord de sa dernière invention, un véhicule qui permet aux passagers de lancer des toiles virtuelles à partir de leurs poignets, grâce à la technologie des capteurs de mouvement. Les invités peuvent encore améliorer leur interactivité avec un Web Power Band, disponible à l’achat, qui débloque des fonctionnalités personnalisables supplémentaires sur l’attraction.

Pour un avant-goût réel du MCU, les invités peuvent essayer plusieurs restaurants, y compris Pym Test Kitchen, qui propose des aliments familiers dans des tailles massives et miniatures. Le Pym Tasting Lab adjacent propose des bières artisanales surdimensionnées ainsi que des cocktails et des seltz durs pour les adultes.

Les Californiens seront les premiers à tout essayer. Alors que Walt Disney World en Floride est ouvert à tous, Disneyland est actuellement limité aux résidents de l’État. Disneyland Resort rouvrira aux visiteurs de l’extérieur de l’État le 15 juin.