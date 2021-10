Ouverture du concours de piano Chopin retardé par COVID-19 en Pologne

Chopin, le compositeur et pianiste de musique classique le plus connu et le plus aimé de Pologne, est né en 1810 à Zelazowa Wola près de Varsovie d’une mère polonaise et d’un père français. Il quitte la Pologne à 19 ans pour approfondir sa formation musicale à Vienne puis à Paris, où il s’installe, compose, donne des concerts et enseigne le piano. Il meurt à Paris en 1849 et est enterré au cimetière du Père Lachaise. Son cœur est à l’église Sainte-Croix de Varsovie.