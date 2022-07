Ouverture du centre de musculation Warhouse Barbell à Huntley – Shaw Local

Après des années à accueillir des athlètes dans leur sous-sol, les frères et diplômés de l’école secondaire Huntley Dimitrios et Anthony Yatos ont ouvert un nouveau centre de musculation, Warhouse Barbell, au coin du chemin Algonquin et de la route 47 à Huntley.

Les frères ont commencé l’entraînement en force dans des gymnases commerciaux de la région avec certains de leurs amis il y a environ six ans, mais les gymnases commerciaux ne correspondaient pas au type d’atmosphère qu’ils recherchaient, selon un communiqué de presse des frères. Ils ont ensuite récupéré du matériel usagé et gratuit et ont commencé à s’entraîner dans leur sous-sol. La nouvelle a circulé parmi leurs amis et, peu de temps après, Yatos Basement a été créé sur les réseaux sociaux en tant que salle de sport privée au sous-sol en 2016.

Le groupe Yatos Basement a finalement commencé à concourir en tant que Team Yatos Basement dans des compétitions de dynamophilie et a remporté la meilleure équipe globale de l’Illinois. Le succès de l’équipe a entraîné une augmentation considérable des demandes d’adhésion et une liste d’attente a dû être générée. Manquant rapidement d’espace dans leur sous-sol, les frères ont commencé à chercher un emplacement plus grand dans la région de Huntley.

Après une longue recherche, ils ont trouvé l’endroit idéal avec 6 000 pieds carrés d’espace. Pour plus d’informations sur Warhorse Barbell, visitez warhousebarbell.com.