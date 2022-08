Ouverture du centre communautaire du district de Dixon Park le 19 août – Shaw Local

DIXON – Le centre communautaire du Dixon Park District ouvrira ses portes le 19 août.

Le bâtiment situé au 1312 Washington Ave. à Meadows Park abritera deux terrains de basket avec deux filets de volley-ball automatisés et deux cages de frappeurs, ainsi qu’une salle communautaire avec un système de jeu, un patio extérieur et les bureaux administratifs du district.

Une grande ouverture aura lieu à 15 h le 19 août avec une cérémonie, des visites des installations et des rafraîchissements légers. Les détails sur l’admission, les heures, les programmes et d’autres informations seront publiés dans les deux prochaines semaines, selon un communiqué de presse du district.

Le conseil du parc a approuvé il y a environ un an la construction du bâtiment de 2,9 millions de dollars à côté de Water Wonderland.

Le district a émis 2 millions de dollars en obligations d’obligation générale pour aider à financer une installation de «phase 1» pour répondre aux besoins communautaires de base qui peuvent être étendus dans les années à venir. Le district voulait construire le projet sans demander aux électeurs d’approuver une augmentation d’impôt.

Différentes organisations communautaires ont tenté de construire un centre communautaire, un complexe sportif ou un centre de loisirs à Dixon pendant de nombreuses années, mais n’ont pas réussi à bloquer les augmentations d’impôts pour le faire. Le Park District avait prévu de mener un référendum pour étendre les limites d’imposition afin de refléter les limites du district scolaire et d’augmenter les revenus annuels d’environ 1 million de dollars, mais a décidé de suspendre en raison de la pandémie de COVID-19 et des pressions sur les membres de la communauté.

Le conseil municipal de Dixon avait précédemment approuvé le don de 700 000 $ pour le projet, et le district a décroché un prêt à faible taux d’intérêt de la Sauk Valley Bank. Un autre partenaire est Trinity Financial, qui a acheté les droits de dénomination de la Trinity Financial Community Room.