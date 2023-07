Ouverture du 4e pont permanent au nord de Hope sur Coquihalla après les inondations de 2021

Un quatrième pont permanent est maintenant ouvert sur l’autoroute Coquihalla suite aux inondations de 2021.

Le nouveau pont Juliet en direction sud, à 55 kilomètres au sud de Merritt, a ouvert ses portes le samedi 8 juillet et est construit selon une norme plus élevée de résilience climatique.

C’est le quatrième pont ouvert sur l’autoroute depuis décembre 2022.

Le Coquihalla a été fermé à la circulation automobile régulière le 14 novembre 2021, en raison de dommages causés par des pluies extrêmes et des inondations.

Tous les nouveaux ponts sont construits sur des semelles sur pieux pour résister à des niveaux d’eau élevés et présentent des portées plus longues que les ponts précédents pour réduire les effets de l’érosion due à la modification des voies d’eau au fil du temps, améliorant encore la résilience à long terme du Coquihalla aux événements météorologiques extrêmes.

« Arriver à cette étape aussi rapidement témoigne du dévouement et des compétences des constructeurs de routes de classe mondiale de la Colombie-Britannique et de l’entrepreneur, des syndicats et du personnel du ministère travaillant à la restauration du Coquihalla », a déclaré Rob Fleming, ministre des Transports et de l’Infrastructure.

Les trois autres nouveaux ponts sur le Coquihalla qui ont ouvert au cours des huit derniers mois comprennent le pont Bottletop en direction nord, à 50 kilomètres au sud de Merritt, et le pont Jessica en direction sud, à 20 kilomètres au nord de Hope, tous deux ouverts début juin. Le pont Juliet en direction nord a ouvert en décembre 2022.

« S’assurer qu’il existe des routes et des ponts fiables et résistants au climat pour les résidents, l’industrie et les services d’urgence permettra aux Britanno-Colombiens et à leurs chaînes d’approvisionnement d’être plus sûrs et plus connectés pendant les conditions météorologiques extrêmes.

Il reste deux ponts qui devraient être achevés plus tard cette année.

Les nouveaux ponts ont été achevés par KEA5, une coentreprise entre Kiewit et Emil Anderson Construction (EAC). KEA5 a également achevé le nouveau pont Juliet.

Plus de 20 sites entre Hope et Merritt ont été endommagés lors des inondations de 2021. Les travailleurs ont pu faire rouvrir le Coquihalla en 35 jours.

Les travaux se poursuivront tout au long de 2023 pour achever les réparations permanentes du Coquihalla. La zone reste une zone de construction et il est rappelé aux conducteurs de ralentir et de conduire selon les conditions. Les conducteurs peuvent s’attendre à voir des changements de vitesse et de circulation en cours.

