Ouverture des sondages lors des premières élections en Grèce depuis la fin des contrôles internationaux des dépenses de sauvetage

ATHÈNES, Grèce (AP) – Les sondages ont ouvert lors des élections législatives grecques, les premières depuis que l’économie du pays a cessé d’être soumise à une surveillance et un contrôle stricts par les prêteurs internationaux qui avaient fourni des fonds de sauvetage pendant sa crise financière qui a duré près de dix ans.

Les deux principaux candidats au vote de dimanche sont le Premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis, 55 ans, ancien cadre bancaire formé à Harvard, et Alexis Tsipras, 48 ​​ans, qui dirige le parti de gauche Syriza et a été Premier ministre pendant certaines des années les plus mouvementées de la crise financière.

Bien que Mitsotakis ait été régulièrement en tête dans les sondages d’opinion, un nouveau système électoral de représentation proportionnelle rend peu probable que celui qui remportera les élections puisse obtenir suffisamment de sièges au parlement grec de 300 membres pour former un gouvernement sans chercher de partenaires de coalition.

Le vainqueur de l’élection de dimanche aura trois jours pour négocier une coalition avec un ou plusieurs autres partis. En cas d’échec, le mandat de former un gouvernement est alors donné au deuxième parti. Mais de profondes divisions entre les deux principaux partis et quatre plus petits qui devraient entrer au Parlement signifient qu’une coalition sera difficile à trouver, ce qui rendra probablement une deuxième élection le 2 juillet.

La deuxième élection se tiendrait en vertu d’une nouvelle loi électorale qui permet à un parti vainqueur de former plus facilement un gouvernement en lui accordant un bonus allant jusqu’à 50 sièges au parlement.

Au total, 32 partis sont en lice pour les votes, bien que les sondages d’opinion aient indiqué que seuls six ont une chance réaliste d’atteindre le seuil de 3 % pour obtenir des sièges au parlement.

Le parti socialiste Pasok, autrefois dominant en Grèce, sera probablement au centre de toute négociation de coalition. Dépassé par Syriza lors de la crise financière grecque de 2009-2018, le parti avoisine les 10 %. Son chef, Nikos Androulakis, 44 ans, était au centre d’un scandale d’écoutes téléphoniques dans lequel son téléphone a été ciblé pour être surveillé.

Sondant à environ 10%, le Pasok serait vital dans tout accord de coalition, mais les mauvaises relations d’Androulakis avec Mitsotakis, qu’il accuse d’avoir dissimulé le scandale des écoutes téléphoniques, signifient qu’un accord avec les conservateurs est peu probable. Sa relation avec Tsipras est également mauvaise, l’accusant d’essayer de braconner les électeurs du Pasok.

Le parti d’extrême droite des Grecs, fondé par un ancien législateur emprisonné ayant des antécédents d’activité néonazie, a été interdit de participation par la Cour suprême. Son ancien parti, Golden Dawn, qui est devenu le troisième parti de Grèce pendant la crise financière, était considéré comme une organisation criminelle.

À l’approche des élections, Mitsotakis avait bénéficié d’une avance à deux chiffres dans les sondages d’opinion, mais a vu cela s’éroder à la suite d’une catastrophe ferroviaire le 28 février qui a tué 57 personnes après qu’un train de voyageurs interurbain a été accidentellement mis sur la même voie ferrée. comme un train de marchandises venant en sens inverse. Il a été révélé plus tard que les gares manquaient de personnel et que les infrastructures de sécurité étaient en panne et obsolètes.

Le gouvernement a également été battu par un scandale de surveillance dans lequel d’éminents politiciens grecs, dont Androulakis, et des journalistes ont découvert des logiciels espions sur leurs téléphones. Le Premier ministre a déclaré qu’il n’était pas au courant de la mise sur écoute du téléphone d’Androulakis et qu’il ne l’aurait pas autorisé s’il l’avait su. Mais les révélations ont aggravé la méfiance entre les partis politiques du pays à un moment où le consensus pourrait être cruellement nécessaire.

Tsipras a fait campagne sur la catastrophe ferroviaire et le scandale des écoutes téléphoniques.

Au pouvoir depuis les élections de 2019, Mitsotakis a enregistré une croissance étonnamment élevée, une forte baisse du chômage et un pays sur le point de revenir à la catégorie investissement sur le marché obligataire mondial pour la première fois depuis qu’il a perdu l’accès au marché en 2010, au début de sa crise financière.

Les dettes envers le Fonds monétaire international ont été remboursées plus tôt. Les gouvernements européens et le FMI ont injecté 280 milliards d’euros (300 milliards de dollars) dans l’économie grecque sous forme de prêts d’urgence entre 2010 et 2018 pour empêcher le membre de la zone euro de faire faillite. En retour, ils ont exigé des mesures de réduction des coûts et des réformes punitives qui ont vu l’économie du pays se contracter d’un quart.

Une grave récession et des années d’emprunts d’urgence ont laissé la Grèce avec une énorme dette nationale qui a atteint 400 milliards d’euros en décembre dernier et a pesé sur les revenus des ménages, qui auront probablement besoin d’une autre décennie pour se redresser.

Les trois autres partis avec des chances réalistes de sièges parlementaires sont le Parti communiste grec, ou KKE, dirigé par Dimitris Koutsoumbas ; le Front européen de désobéissance réaliste de gauche (MeRA25), dirigé par le flamboyant ancien ministre des Finances de Tsipras ; et la droite Elliniki Lysi, ou Solution grecque, dirigée par Kyriakos Velopoulos.

Le KKE, un incontournable de la politique grecque, a connu un noyau stable de soutien autour de 4,5% à 5,5% au cours de la dernière décennie, tandis que le parti de Varoufakis a sondé à un peu plus du seuil parlementaire de 3%. Le parti de Velopoulos a élu 10 députés en 2019 et semble prêt à entrer à nouveau au parlement.

