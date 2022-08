Ouverture des réservations pour le Moto Razr 2022 en Chine

Le Motorola Razr 2022 devrait faire ses débuts le 11 août, mais ceux qui souhaitent être parmi les premiers à recevoir le pliable peuvent déjà réserver une unité via le détaillant chinois JD.com. La page de destination du téléphone contient également quelques images marketing qui montrent les nouvelles améliorations de conception apportées par Motorola.

Razr 2022 dispose d’un nouveau mécanisme de charnière qui permet au téléphone de se plier complètement à plat sans aucune ouverture. L’affiche mentionne également que l’écran reçoit une nouvelle structure de protection à 6 couches qui devrait mieux résister en termes de durabilité. L’affiche confirme également les trois versions de RAM/stockage pour l’appareil – 8/128 Go, 8/256 Go et un modèle haut de gamme 12/512 Go.









Détails de conception du Motorola Razr 2022

Nous voyons également le téléphone en action avec ses différents modes d’écran. Ceux-ci incluent un mode multitâche avec deux applications exécutées simultanément dans les deux moitiés de l’écran, un mode “surround” qui affiche les notifications en un coup d’œil et un mode trépied qui vous permet de positionner le téléphone sur une surface et de prendre des photos ou des vidéos.

