Ouverture des réservations pour Akshay Kumar, le thriller de sauvetage de Parineeti Chopra

La réservation à l’avance pour Mission Raniganj, avec Akshay Kumar, est ouverte et les producteurs ont partagé une mise à jour officielle à ce sujet sur leurs réseaux sociaux.

Akshay Kumar, Mission Raniganj, avec Parineeti Chopra, fait partie des sorties attendues pour octobre. Le public peut réserver ses billets car les réservations pour le film ont commencé deux jours avant la sortie mercredi.

Après la bande-annonce intrigante et le morceau romantique récemment sorti Keemti, les attentes de Mission Raniganj ont explosé. Le film ramène Akshay Kumar dans le genre des héros méconnus, et l’acteur apparaîtra comme sikh pour la quatrième fois dans des films. Le film prometteur plongera dans la vie de Jaswant Singh Gill, interprété par Akshay Kumar, vu pour la dernière fois dans le hit OMG 2.

Le producteur de Mission Raniganj, Pooja Entertainment, a annoncé le début de la réservation à l’avance sur ses réseaux sociaux. Les producteurs ont partagé une affiche animée sur les réseaux sociaux et ont écrit : « Un pas de plus pour que vous puissiez assister à la plus grande mission de sauvetage. #2DaysToMissionRaniganj. Réservation à l’avance ouverte maintenant. »

En parlant du film, Mission Raniganj est basé sur la vie d’un héros réel, Jaswant Singh Gill, qui a couru contre la montre et a sauvé les mineurs piégés dans la mine de charbon inondée de Raniganj en novembre 1989. Alors que le compte à rebours pour la sortie commence , les cinéphiles se précipitent pour réserver leurs billets, s’assurant de ne pas passer à côté du message que le film tant attendu est appelé à délivrer. Ne soyez pas laissé pour compte ; réservez vos places dès maintenant et préparez-vous à vivre une expérience cinématographique inoubliable !

Produit par Vashu Bhagnani, Jackky Bhagnani, Deepshikha Deshmukh et Ajay Kapoor, le film, réalisé par Tinu Suresh Desai et musique par Jjust Music, promet de donner vie à l’accident d’une mine de charbon qui a secoué non seulement la nation mais aussi le monde. Le dévouement incessant de l’équipe de secours, dirigée par Jaswant Singh Gill, sortira en salles le 6 octobre 2023.