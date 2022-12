Ouverture des premières réservations Oppo Find N2 et Find N2 Flip, nouvelles vidéos promotionnelles de la surface pliable

Oppo se prépare à lancer ses téléphones pliables Find N2 et Find N2 Flip lors de son prochain événement Inno Day le 15 décembre. Avant les grandes annonces, Oppo a répertorié les deux nouveaux téléphones pliables sur sa boutique en ligne en Chine et les acheteurs désireux peuvent désormais réserver leurs unités. en déposant 1 CNY.









Affiches de réservation Oppo Find N2 et Find N2 Flip

Les unités réservées bénéficieront de livraisons anticipées le 15 décembre une fois les téléphones annoncés. De plus, Oppo offre son chargeur de voiture 80W SuperVOOC 80W avec des réservations Find N2 tandis que ceux qui précommandent le Find N2 Flip reçoivent les écouteurs Oppo Enco Air2 TWS.





Oppo a également partagé quatre vidéos promotionnelles pour les nouveaux appareils mettant en évidence leurs conceptions et leurs fonctionnalités.

Oppo Find N2 comportera un mécanisme de charnière raffiné et une nouvelle finition en cuir végétalien à l’arrière. Selon les rumeurs, l’appareil serait l’un des téléphones pliables horizontaux les plus légers du marché une fois lancé à moins de 240 grammes.





Find N2 Flip comporterait un écran de couverture massif de 3,26 pouces avec plus d’espace vertical pour gérer les notifications. De plus, Oppo apportera également plus d’optimisations d’applications pour tirer parti de l’écran extérieur.





Dans des nouvelles connexes, des images en direct du Find N2 Flip ont fait surface sur Weibo montrant le grand écran de l’appareil.









Oppo Find N2 Flip images en main

L’une des premières images montre également le profil latéral de l’appareil et nous ne pouvons voir aucun pli visible.

Source 1 • Source 2 • Source 3 • Source 4 (tout en chinois)