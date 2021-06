Ouverture des précommandes du Sony Xperia 1 III en Europe, les expéditions commencent début août

Les smartphones Xperia 1 III et Xperia 5 III pourraient combiner le meilleur de Sony en 2021, mais ils n’ont pas encore honoré les marchés mondiaux. Nous avons déjà les prix en Russie, en Chine et aux États-Unis, et aujourd’hui, nous voyons une liste en Allemagne, révélant les prix et la disponibilité en Europe.

Le Xperia 1 III coûtera 1 299 €, tandis que le plus petit Xperia 5 III coûtera « seulement » 999 €. Les téléphones sont disponibles en pré-commande dès maintenant, mais les expéditions commenceront dès le 6 août, soit un mois et demi à partir d’aujourd’hui.

Cependant, ces prix sont probablement une sorte de placehorlders, vu comment Mediamarkt Germany propose le Xperia 1 III en bundle avec les écouteurs WF-XB700 pour un total de 1 236,59 €.

Le Xperia 5 III coûte également 925 € lorsqu’il est acheté avec un accessoire ou des écouteurs et nous imaginons que ce sont les vrais prix.







Xperia 1 III et Xperia 5 III

Les deux produits phares du Xperia Mark Three ont de nombreuses caractéristiques à enthousiasmer, mais le département appareil photo est définitivement la star du spectacle. Le trio de tireurs a une optique Zeiss avec revêtement T*, PDAF double pixel et OIS.

La caractéristique la plus intrigante, cependant, est la distance focale variable de la caméra téléobjectif qui peut basculer entre 70 mm et 105 mm, ce qui équivaut à un zoom optique 2,9x et 4,4x.

Merci pour l’astuce Josip !

Source 1 • Source 2 (tous deux en allemand)