Disney a annoncé un date de lancement printemps 2023 pour Tron Lightcycle Run dimanche lors de sa Expo D23. Les montagnes russes, qui sont en construction à Tomorrowland à Walt Disney Worldc’est Royaume magique park en Floride, a pour thème le film culte Tron de 1982.

“Nous sommes occupés à tester Tron Lightcycle Run”, a déclaré Josh D’Amaro, président des parcs Disney, lors du panel A Boundless Future de dimanche à Anaheim, en Californie.

“C’est vraiment sur le point d’être prêt pour le spectacle”, a déclaré D’Amaro, partageant un aperçu de son essai sur les nouvelles montagnes russes. Le coaster est une nouvelle version du Tron Lightcycle Power Run ouvert en 2016 à Shanghai Disneyland.

Parmi les autres actualités de Disney World annoncées lors du J23, citons un nouveau spectacle nocturne à EpcotFigment se rencontre et se salue à Epcot et le Hatbox Ghost arrive au manoir hanté de Magic Kingdom.

Également annoncé lors du Panel Parcs et Expériences Disney à la J23 étaient un potentiel méchants, zone Coco et Encanto au Magic Kingdomla Expansion du multivers Avengers Campus à Disneylanddes détails sur La princesse et la grenouille rethème de Splash Mountainla nom du prochain bateau de croisière Disney et San Fransokyo à California Adventure.