Ouverture des magasins à 6h du matin ; les heures seniors continuent

Walmart augmente les heures d’ouverture des magasins pour la première fois depuis novembre après les avoir considérablement réduites au début de la pandémie de coronavirus.

À partir du 5 juin, les magasins ouvriront une heure plus tôt – à 6 heures du matin chaque jour – sauf le mardi matin, lorsque Walmart continuera de tenir ses heures hebdomadaires pour les personnes les plus vulnérables au COVID-19, le détaillant a partagé exclusivement avec USA TODAY.

La plupart des pharmacies et des centres de vision reprendront les heures pré-COVID à partir du 3 juillet.

L’augmentation du nombre d’heures intervient des semaines après que Walmart a abandonné les exigences en matière de masques pour les clients et les employés entièrement vaccinés après que les Centers for Disease Control and Prevention ont publié des directives mises à jour. Les masques sont toujours requis dans les magasins où un mandat de masque d’État ou local est en vigueur.

« Avec le nombre d’Américains entièrement vaccinés qui augmente chaque jour, nous pensons que nous pouvons à nouveau ajuster les horaires », a déclaré mardi Dacona Smith, vice-président exécutif et directeur de l’exploitation de Walmart US.

C’est la troisième fois que Walmart augmente les heures après les avoir réduites deux fois en mars 2020. Pendant cinq mois, la plupart des magasins étaient ouverts de 7 h à 20 h 30, un grand changement par rapport au service 24 heures sur 24 que de nombreux magasins offraient avant la pandémie.

En août, les magasins ont rajouté 90 minutes et ont retardé la fermeture jusqu’à 22 heures, heure locale. Walmart a ensuite repoussé la fermeture – à 23 heures – en novembre pendant la période des fêtes.

Smith a déclaré que Walmart avait apporté des ajustements supplémentaires au cours des dernières semaines, notamment la mise à jour de la politique de masques, la suppression de la restriction de capacité de 20% imposée par le magasin, mais l’ajustement aux limites de capacité locales ou étatiques et l’ajout de sièges arrière dans les zones d’attente de l’Auto Care Center.

Les magasins dans les zones qui ont levé les exigences en matière de masques peuvent également désormais « réaffecter leur ambassadeur de la santé de l’entrée principale à un autre rôle dans le magasin », a déclaré Smith. Le rôle a été créé en juillet lorsque Walmart a commencé à exiger des clients qu’ils portent des masques « pour rappeler à ceux qui n’en avaient pas de nos nouvelles exigences », a déclaré le détaillant à l’époque.

Les mesures de nettoyage de Walmart se poursuivent

Smith a déclaré que les magasins « poursuivaient nos mesures de nettoyage et de désinfection renforcées », et que les protections contre les éternuements resteront sur tous les registres ainsi que les autocollants de distanciation sociale sur les sols. Les employés continueront de désinfecter les caddies.

Les employés de Walmart ainsi que du Sam’s Club, qui doivent porter des masques depuis avril 2020, quatre mois avant les clients, ont pu travailler sans masque depuis le 18 mai, à condition qu’ils soient entièrement vaccinés et dans une zone sans état et les mandats locaux.

Les contrôles de santé des employés et des fournisseurs se poursuivent avant chaque quart de travail, et Walmart offre une prime de 75 $ au vaccin COVID-19 aux employés américains, qui comprend les associés des magasins et de la chaîne d’approvisionnement.

Walmart étend également sa politique de congé d’urgence COVID-19 pour les employés jusqu’au 30 septembre, a déclaré Smith.

« En tant qu’entreprise, nous continuerons à rester concentrés et resterons prêts à réagir et à nous adapter au besoin afin de nous assurer que nous faisons de notre mieux pour aider à assurer la sécurité de nos clients, associés et communautés », a déclaré Smith.

Les heures d’ouverture des magasins Walmart s’étendent

À partir de samedi, la plupart des magasins seront ouverts de 6 h à 23 h, sauf indication contraire de l’État ou du gouvernement local, a déclaré Smith.

À partir du 3 juillet, la plupart des pharmacies reviendront aux heures d’avant COVID-19 et seront ouvertes de 9 h à 21 h du lundi au vendredi, de 9 h à 19 h le samedi et de 10 h à 18 h le dimanche. La plupart des centres de vision seront ouverts en semaine de 9 h à 20 h et seront également ouverts le week-end.

Pour trouver les heures les plus récentes de votre Walmart local, utilisez le localisateur de magasins sur le site Web ou sur l’application.

Walmart senior heure restant pour le moment

Le temps de magasinage hebdomadaire dédié de Walmart aux personnes âgées de 60 ans et plus et aux personnes les plus vulnérables au COVID-19 a commencé en mars 2020 lorsque Walmart a réduit ses heures régulières. L’heure est de 6h à 7h le mardi et utilise le système d’honneur.

