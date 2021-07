Ouverture des inscriptions Xiaomi Mi 11 Ultra en Inde

Le smartphone Xiaomi Mi 11 Ultra est l’un des meilleurs cameraphones de 2021, mais les fans indiens ne peuvent toujours pas expérimenter l’appareil plus de 2 mois après ses débuts dans le pays. L’attente est presque terminée, car la société a ouvert les inscriptions pour une vente en quantité limitée.

Xiaomi a mis en place une page de destination pour la vente Mi 11 Ultra et a annoncé sur Twitter que les acheteurs potentiels doivent acheter une carte-cadeau INR 999 pour se garantir une unité et d’autres avantages tels que des remplacements d’écran gratuits (d’une valeur de plus de 4 000 INR seuls), des articles de fantaisie et un abonnement annuel Times Prime.

Le Mi 11 Ultra, proposé exclusivement sur le site Web de l’entreprise, est au prix de 74 999 INR, avec des cartes de crédit spécifiques bénéficiant d’une remise de 5 000 INR. Xiaomi a également souligné dans un avertissement que le téléphone arrivera plus tard une fois l’achat terminé, et nous ne savons pas quand cela se produira.

