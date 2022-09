Ouverture des inscriptions pour l’école de leadership Ted Spella d’Algonquin – Shaw Local

L’inscription est maintenant ouverte pour les personnes intéressées à participer à l’école de leadership Ted Spella du village d’Algonquin.

Nommée en l’honneur de l’ancien président du village algonquin, Ted Spella, l’école cherche à rassembler un échantillon représentatif de participants désireux d’élargir leur implication communautaire, a déclaré le village dans un récent communiqué de presse.

La participation nécessitera un sérieux engagement de temps et d’énergie de la part de tous les participants, selon le communiqué. Le programme consiste en un aperçu des problèmes critiques de la communauté, des lectures et des séminaires sur les concepts de leadership et l’éthique au cours de huit sessions de septembre à avril.

Une ou plusieurs sessions peuvent également inclure des sorties sur le terrain dans certaines installations afin de mieux apprécier la discipline.

Les places à la Ted Spella Leadership School sont limitées à 30 participants. Les frais de scolarité pour le programme sont de 149 $.

Pour information, visitez algonquin.org/tsls.