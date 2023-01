Ouverture des inscriptions pour le plus important salon automobile de l’Ouest canadien à Penticton

Le plus important salon de l’automobile de l’Ouest canadien revient à Penticton cet été et ceux qui espèrent faire partie de toute l’action peuvent maintenant jeter leur nom dans le chapeau.

À partir de 9 h le samedi 14 janvier, les inscriptions sont ouvertes pour la croisière Peach City Beach.

En 2022, l’événement est revenu après une interruption de plusieurs années à Lakeshore Drive et au parc Rotary en accueillant un total de 737 voitures de propriétaires à travers l’Amérique du Nord.

Wayne Wood, le président de Peach City Beach Cruise, a déclaré au Western News que le spectacle de cette année aura lieu au même endroit que l’année dernière – la région de Lakeshore Drive à Penticton.

“Les administrateurs sont très heureux qu’un accord ait pu être conclu avec la ville”, a déclaré Wood.

En septembre 2022, les organisateurs ont confirmé que l’émission reviendrait du 23 au 25 juin. Ils ont également ajouté, cependant, que l’événement avait perdu cinq de ses 16 directeurs au cours de l’année écoulée.

Des centaines de voitures et des milliers de personnes ont atterri à Penticton pour l’événement l’été dernier, avec plus de 40 vendeurs et de la musique live au Gyro Park.

Les gens peuvent s’inscrire à l’événement de juin sur peachcitybeachcruise.ca

Wood a ajouté plus tard samedi matin que l’enregistrement « se passe déjà bien ».

