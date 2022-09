Il est temps de se rendre sur le terrain car la saison de rugby a commencé à Kelowna et il est encore temps de s’inscrire.

Les Crows de Kelowna ont annoncé que les inscriptions sont ouvertes pour les programmes masculins et féminins U14, U16 et U18.

“La camaraderie dans le rugby est incomparable en raison de l’énorme respect et du cœur que la communauté porte sur sa manche”, a déclaré Johnny Good, directeur du rugby junior de Kelowna Crows. « Sur et en dehors du terrain, tout le monde démontre et encourage l’esprit sportif. Une tradition bien connue dans le sport est un après-match social avec vos adversaires. C’est là que tous les joueurs et entraîneurs ont la chance de nouer de nouvelles amitiés et de partager un repas célébrant le jeu. »

L’inscription coûte entre 215 $ et 255 $ selon le groupe d’âge et la saison s’étend de septembre à décembre. Au cours de la saison, les entraînements ont lieu les mardis et jeudis au parc de loisirs Parkinson de 17 h à 18 h 30. Les matchs se jouent le dimanche soit à domicile à Kelowna, soit dispersés dans le Lower Mainland.

“En dehors de la communauté et de l’inclusivité, la liste des avantages ne s’arrête pas”, a déclaré Good. « Dans toutes les variantes du sport, vous êtes en mesure d’améliorer votre santé physique et mentale. De la construction constante de votre cardio, de votre force et de votre endurance au développement d’une plus grande force mentale et d’une plus grande confiance ; le travail que vous faites sur le terrain est une récompense en soi.

Les Crows de Kelowna ont été fondés en 1969.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, visitez le site Web de Crows.

