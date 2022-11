Ouverture des CMA Awards avec un hommage à Loretta Lynn chanté par Carrie Underwood, Miranda Lambert et Reba McEntire

Les CMA Awards ont débuté par un hommage à la légendaire Loretta Lynn avec un mélange de ses plus grands succès.

L’hommage touchant a commencé par un clip de Lynn acceptant le prix de l’artiste CMA de l’année en 1972, un clip qui montrait son sens de l’humour alors qu’elle plaisantait sur le fait que son mari n’était pas là. Cette année marque 50 ans depuis que Lynn a atteint ce jalon convoité.

Immédiatement après le clip, Carrie Underwood est montée sur scène en chantant “You Ain’t Woman Enough (to Take My Man)”, alors que des photos de Lynn étaient affichées sur l’écran derrière elle. Underwood a ensuite été rejoint sur scène par Miranda Lambert qui a chanté « Don’t Come Home A-Drinkin ». Les deux ont ensuite été rejoints par Reba McEntire qui a chanté « You’re Looking At Country ».

Les dames se sont ensuite réunies pour chanter la chanson la plus connue de Lynn, “Coal Miner’s Daughter”, une chanson autobiographique sur la propre vie de Lynn. Carly Pearce a également chanté ” Coal Miner’s Daughter ” plus tard dans le spectacle.

Lynn a inspiré de nombreux artistes de musique country tout au long de sa carrière, de nombreuses artistes féminines lui disant qu’elles lui sont reconnaissantes d’avoir brisé les portes de l’industrie et de leur avoir ouvert la voie pour qu’elles réussissent également dans la musique country.

Alors qu’elles étaient sur le tapis rouge des CMA Awards, Elle King, Jessie James Decker et Lindsay Ell ont exprimé à Fox News Digital à quel point Lynn était importante pour elles et à quel point elle était une source d’inspiration pour elles à leurs débuts.

“J’ai adoré Loretta Lynn en grandissant, elle a définitivement été une énorme source d’inspiration pour moi”, a déclaré Decker. “Elle a surmonté tellement de choses et a toujours maintenu un comportement et une personnalité si forts et incroyables, et c’est juste une icône. Je l’ai toujours aimée.”

King a déclaré: “Loretta Lynn était très franche à une époque où les femmes ne faisaient pas les choses ou ne faisaient pas les choses, ou ne chantaient pas des chansons comme elle le faisait, et j’ai l’impression que cela ouvre la voie aux femmes comme moi qui ont des choses folles et tapageuses à disent et sont eux-mêmes et se souviennent d’où ils viennent et l’éclairent et l’honorent, et le prennent et l’emportent avec eux toute leur vie.”

Elle a également admis qu’elle considérait Lynn comme l’un des meilleurs auteurs-compositeurs de l’industrie, affirmant qu'”elle a écrit les meilleures chansons du monde entier” et “qu’elle a chanté les plus grandes chansons du monde entier”.

Ell pense que l’héritage de Lynn continuera de vivre dans l’industrie de la musique, et au-delà, pendant de nombreuses années à venir.

“Les CMA Awards sont toujours le moment de célébrer les artistes qui ont vraiment eu un impact sur notre format, comme Loretta Lynn et Alan Jackson. J’ai hâte de voir l’hommage à Loretta”, a déclaré Ell sur le tapis rouge. “Vous pensez à une artiste féminine qui a non seulement prolifiquement mais avec son écriture et son héritage influencé des générations et des générations à venir. J’ai hâte de voir ce que Carrie et Miranda et les dames vont faire pour lui rendre hommage.”

Lynn est décédée en octobre à l’âge de 90 ans. Elle est décédée dans son sommeil chez elle dans le Tennessee. Elle a pris sa retraite de l’industrie de la musique en 2017 après avoir subi un accident vasculaire cérébral.