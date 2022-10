Ouverture des bureaux de vote par anticipation à Kelowna – Kelowna Capital News

À compter du 5 octobre, les résidents de Kelowna pourront faire entendre leur voix pour savoir qui siégera dans la salle du conseil ce trimestre.

Le vote par anticipation s’ouvre dans toute la ville à 8 heures du matin mercredi et sera proposé à six endroits pendant cinq jours avant le jour des élections du 15 octobre.

Voici les dates et lieux où les votes peuvent être exprimés :

Mercredi 5 octobre

Centre récréatif Parkinson, 1800, chemin Parkinson;

Samedi 8 octobre

Centre récréatif Parkinson, 1800, chemin Parkinson;

École intermédiaire Dr. Knox, 121, boulevard Drysdale;

Centre d’éducation Hollywood Road, 1040 Hollywood Road South;

Mercredi 12 octobre

Centre récréatif Parkinson, 1800, chemin Parkinson;

Théâtre Black Box, 1375, rue Water;

Collège Okanagan, Atrium du Centre d’apprentissage, 1000, chemin KLO ;

Résidence UBC Okanagan Nechako, 1255 International Mews;

Jeudi 13 octobre

Centre récréatif Parkinson, 1800, chemin Parkinson;

Vendredi 14 octobre

Centre récréatif Parkinson, 1800, chemin Parkinson.

« Il est important que tous les résidents éligibles sortent et exercent leur droit de vote, nous voulons donc nous assurer que le vote est accessible et pratique pour tous », a déclaré la directrice générale des élections Laura Bentley.

Pour pouvoir voter, les électeurs doivent résider à Kelowna, être âgés de 18 ans ou plus au 15 octobre, avoir vécu en Colombie-Britannique pendant au moins six mois et être citoyens canadiens.

Il y aura 13 endroits à travers la ville le 15 octobre où les résidents pourront voter. Plus d’informations peuvent être trouvées à kelowna.ca/election.

Il y a 32 candidats en lice pour le conseil municipal et neuf pour le conseil scolaire. Cinq ont jeté leur chapeau dans le ring pour le siège de maire – le titulaire Colin Basran, Tom Dyas, Glendon Smedley, David Habib et Silverado Socrates.

