Ouverture des arguments pour commencer dans le cas des actionnaires d’Elon Musk contre Tesla

Les plaidoiries d’ouverture devraient commencer mercredi dans une affaire d’actionnaires contre le PDG de Tesla, Elon Musk, à propos d’un tweet de 2018 déclarant que le financement était “sécurisé” pour privatiser les actionnaires lésés de la société.

L’affaire est un rare procès en recours collectif en matière de valeurs mobilières, et Musk et sa société vont à l’encontre de la norme de règlement des réclamations qui éliminent des obstacles juridiques élevés, ce qui en fait un procès potentiellement dramatique au cours duquel Musk lui-même peut témoigner.

L’investisseur de Tesla, Glen Littleton, réclame des “milliards” de dommages et intérêts au nom des actionnaires qui ont échangé les actions de la société dans les jours qui ont suivi la publication par Musk de son plan de privatisation de la société sur Twitter en août 2018.

Un jury de neuf personnes, assis mardi, décidera si les tweets ont artificiellement gonflé le cours de l’action de Tesla en jouant sur l’état du financement de l’accord, et si oui, de combien.

Lors de la sélection du jury de mardi, certains jurés potentiels ont décrit le directeur général, qui a acquis une réputation d’imprévisible, comme “narcissique”, “imprévisible” “un peu en dehors de son rocker”.

Les accusés, qui comprennent également des administrateurs actuels et anciens de Tesla, ont déclaré qu’ils soutiendraient que le cours de l’action avait bondi en réponse à Musk disant qu’il envisageait de privatiser la société, ce qui, selon eux, était le cas, et non son affirmation sur le financement.

Le juge de district américain Edward Chen, qui supervise le procès, a jugé que les déclarations de Musk sur le statut de l’accord étaient fausses et que Musk les avait faites de manière imprudente. L’affaire n’a pas eu lieu.

Le tweet de Musk a également attiré l’attention des autorités de réglementation des valeurs mobilières, qui avaient précédemment conclu qu’il était inapproprié et qu’il mentait. Dans une colonie, ils l’ont forcé à payer 40 millions de dollars et l’a obligé à démissionner de son poste de président de Tesla.

Alors que les actionnaires poursuivent chaque année des centaines d’entreprises et leurs dirigeants pour fraude présumée en matière de valeurs mobilières, très peu de ces affaires aboutissent à un procès. La grande majorité est soit déboutée par les tribunaux, soit réglée.

Après les déclarations d’ouverture, les actionnaires pourront commencer à appeler des témoins à la barre. Musk pourrait prendre la parole dans l’affaire, selon des documents judiciaires, aux côtés de l’ancien membre du conseil d’administration Larry Ellison, co-fondateur d’Oracle, et membre actuel du conseil d’administration James Murdoch, fils du président de Fox, Rupert Murdoch.