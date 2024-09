Ouverture de « Transformers One » à 26 millions de dollars

VENDREDI MIDI:Eh bien, ce n’était pas prévu, mais c’est encore tôt dans le week-end. Transformers 1 est actuellement à un rythme inférieur à celui prévu pour un 26 millions de dollars ouverture d’un 9,7 M$ Premier jour (dont 3,36 millions de dollars d’avant-premières) dans 3 978 cinémas. Il est clair que le film réalisé par Josh Cooley pour Paramount Hasbro Entertainment est destiné aux familles, et la question reste de savoir si d’autres films sortiront demain. Il en va de même pour les spectateurs hispaniques et latinos qui ont donné au film d’animation des notes élevées de 93 % hier soir ; la démo représentant 33 % des ventes du film, un chiffre derrière les Caucasiens. Notez qu’il n’y a que 5 % de réduction pour les écoles primaires et secondaires aujourd’hui.

Everett

Troisième semaine de Warner Bros. Beetlejuice Beetlejuice n’est pas loin derrière avec un troisième week-end de 24,75 M$-52%, dans 4 172 salles après un vendredi à 6,75 M$. Le total courant devrait rapporter 225,6 M$ d’ici dimanche, ce qui en fera la deuxième sortie en salle la plus rentable de septembre au box-office national, derrière celle de 2017. C’est à 328,8 M$ et en avance sur les prévisions 2021 du studio Disney/Marvel Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux à 224,5 millions de dollars. C’est sans doute le film le plus rentable pour Jenna Ortega dans un rôle d’histoire au BO national, sans compter son rôle secondaire en tant que fille du vice-président dans Iron Man 3 (409 millions de dollars).

La troisième place revient à Blumhouse/Universal pour son deuxième week-end de Ne dis pas de mal avec 5,7 M$-50%, après un deuxième vendredi à 1,7 M$ et un total sur dix jours de 21,2 M$ d’ici dimanche.

Halle Berry dans « Ne lâche jamais prise » Liane Hentscher

Le quatrième pourrait être le film d’horreur de Lionsgate, Halle Berry, à 20 millions de dollars Ne jamais lâcher prise dans 2 667 cinémas avec 1,45 M$ aujourd’hui et entre 3 millions de dollars à 4,25 M$ pour le week-end. L’avantage supplémentaire que ce film a par rapport au film de Mubi avec échange de corps entre Demi Moore et Margaret Qualley La substance c’est qu’ils ont diffusé des spots télévisés, alors que la campagne de ce dernier est essentiellement numérique, ce qui signifie qu’elle atteint le centre du pays. Mais à cette ouverture, cela ne veut pas dire grand chose.

Cinquième est la neuvième image du film Disney/Marvel Studio Deadpool et Wolverine à 2 450 avec 1 M$ aujourd’hui, 4 millions de dollars (-23%) pour le week-end, et un total cumulé de 627,4 M$. D’ici dimanche, le film sera à 1% derrière Disney/Pixar Vice-Versa 2 au même moment, cette photo avec un total national de 652,6 millions de dollars.

La substance vise 1,75 M$ aujourd’hui, avant-premières comprises, pour un 3,3 à 3,5 millions de dollars ouverture dans 1 949 magasins. La photo, d’après ce que j’ai entendu, a coûté moins de 10 millions de dollars en publicité et en publicité, en grande partie en numérique.

VENDREDI AM: Le premier animé Transformateurs film depuis près de quatre décennies, Transformers 1de Paramount et Hasbro Entertainment a rapporté 3,36 M$ des fan shows du mercredi (19h) et des avant-premières du jeudi (17h).

Ce chiffre dépasse de nombreuses avant-premières de films familiaux, y compris celle de Paramount SI (1,75 M$), Le film Garfield (2,3 M$)Les trolls s’unissent et même le spin-off live-action Transformateurs film Bourdon, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 2,15 millions de dollars en 2018.

Transformers 1 Le film sort aujourd’hui sur 3 978 écrans américains, dont Imax et PLF, et les prévisions étaient de 34 millions de dollars. Ne soyez pas surpris si le film atteint 40 millions de dollars ou plus. Les sondages de sortie de Screen Engine/PostTrak sont bons, avec 5 étoiles sur 5 et 75 % de recommandations définitives. Le public du jeudi soir était composé à 72 % de spectateurs, à 13 % de parents (principalement des papas à 56 %) et à 15 % d’enfants de moins de 12 ans (principalement des garçons à 73 %). Transformers 1 coût 75 millions de dollars avant P&A.

L’industrie a besoin d’un nouveau distributeur de cinéma, et Mubi fait sensation avec son acquisition d’Universal/Working Title. La substance, qui a frappé 512 000 $ en avant-premières comprenant les séances du mercredi à 19 heures dans 785 cinémas et 327 000 $ supplémentaires en avant-premières dans 1 455 cinémas le jeudi soir à partir de 16 heures. La substance Le film est programmé dans 1 949 cinémas et a été projeté pour un budget de départ de 3 millions de dollars. Il pourrait faire plus, surtout avec des critiques certifiées fraîches à 88 % sur Rotten Tomatoes et des notes d’audience de 83 %, PostTrak de 80 % et 4 étoiles, pour ce film de genre de 2 heures et 21 minutes sur l’échange de corps avec Demi Moore et Margaret Qualley. La substance Le film a coûté 17,5 millions de dollars lorsqu’il était chez Universal. Mubi a acheté le film dans le monde entier pour ce que j’ai entendu dire, 12,5 millions de dollars. Le public de jeudi soir était composé à 62 % d’hommes, dont 64 % de personnes âgées de 18 à 34 ans.

Halle Berry dans « Ne lâche jamais prise » Liane Hentscher

Rappelez-vous comment Lionsgate a eu un raté le week-end dernier Le jeu du tueur, qui a fini par être le plus faible démarrage de la carrière solo de Dave Bautista au box-office ? Ce film a fait 300 000 $ d’avant-premières jeudi dernier avant d’afficher 2,68 millions de dollars sur 3 jours (et 3,8 millions de dollars pour la semaine). Il ressemble au film d’horreur de Halle Berry Ne jamais lâcher prise se dirige également vers le marasme avec 360 000 $ avant-premières. Le studio estime que son ouverture pourrait rapporter entre 4 et 7 millions de dollars dans 2 667 cinémas. Pas si vous le comparez à Le jeu du tueur. Notez qu’avant le début du week-end, Berry a le pouvoir de garantir une ouverture d’une certaine taille : le petit distributeur Aviron, aujourd’hui très défunt, a sauvé son film Kidnapper et l’a ouvert à 10 millions de dollars en août 2017, ce que l’industrie a salué à l’époque. Le film a terminé sa course à près de 31 millions de dollars aux États-Unis. Ne jamais lâcher prise, depuis Le crawl La réalisatrice Alexandra Aja a coûté 20 millions de dollars, si j’ai bien compris. Les critiques sont à 56 % pourries. PostTrak de jeudi soir était 3 étoiles et 67 %. Ouah ! La plupart des spectateurs étaient des hommes à 58 %, et le public de 18 à 34 ans à 42 %.

Pendant ce temps, Warner Bros. Beetlejuice Beetlejuice a franchi la barre des deux siècles avec 200,8 M$ après un 2,48 M$ Jeudi (-14% par rapport à mercredi) pour une deuxième semaine de 64,4 M$-53%, dans 4 575 salles.

SUR LE MÊME SUJET : Le producteur de Beetlejuice, Tommy Harper, s’associe à Matt Charman pour développer l’adaptation télévisée de Sometimes I Lie

Blumhouse/Universal Ne dis pas de mal enveloppe la semaine 1 avec 15,6 M$ après un 791 000 $ Jeudi, -12%, dans 3 375 salles.

Studios Disney/Marvel Deadpool et Wolverine termine la semaine 8 avec 7,1 M$ à 3 075 après une 420 000 $ Jeudi, -6% par rapport à mercredi et un cumul courant de 622,8 M$.

Suis-je raciste ?le documentaire de Matt Walsh du Daily Wire, termine la semaine 1 avec 6,3 M$ dans 1 517 salles après une 405 000 $ Jeudi, +8% par rapport à mercredi.

Showbiz Direct Reagan fait rage avec un 24,8 M$ cume domestique et un jeudi de 315 000 $et troisième semaine de 4,5 M$ dans 2 450 salles.