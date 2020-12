Realme UI 2.0 a été annoncé en septembre et la société a promis que d’ici la fin de l’année, Realme 7 et Realme X2 Pro en feraient l’expérience, bien que sous forme bêta. À peine deux jours avant de tourner les calendriers, la société a ouvert le processus de candidature via un formulaire Google Docs pour lequel nous avons fourni des liens sources à la fin de cet article.

Realme pousse déjà l’interface, basée sur Android 11, sur certains autres appareils – le 7 Pro est encore en phase d’accès précoce, le produit phare X50 Pro 5G est déjà prêt pour une mise à jour stable. En plus de cela, trois téléphones Realme Q, annoncés en octobre, sont sur les tablettes du marché avec UI 2.0 tout droit sorti de la boîte.

Realme UI 2.0 s’accompagne d’améliorations dans trois directions principales: la créativité avec des options d’affichage permanent et plus de thèmes, la sociabilité permettant de transférer facilement la musique et les fichiers dans un seul réseau Wi-Fi, et la productivité qui vient avec une fonction de santé numérique et l’amélioration des performances de certaines applications principales.

