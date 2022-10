Ouverture de la saison des Dolphins d’Ottawa avec victoire; Streator Sports Hall of Fame intronise de nouveaux membres – Shaw Local

Les Dolphins d’Ottawa nagent vers la victoire lors de la première rencontre

L’équipe de natation du YMCA des Dolphins d’Ottawa a battu l’hôte du YMCA de la vallée de l’Illinois 456-353 lors d’une double rencontre pour ouvrir la saison.

Maya Burje, Parker, Hettel, Annaliese Strow, Atley Strow et Landon Taylor ont nagé toutes leurs épreuves avec des records personnels.

Cole Bressendorf, Maya Burke, Bo Weitl et Quinn Wilkinson ont remporté le triple vainqueur individuel. Les dauphins ayant remporté deux épreuves individuelles comprenaient Jeremiah Abernathy, Addisyn Budnick, Breckyn Jobst et Mikaela Kitzmann. Caden Brown, Lillian Clayton, Henry Farabaugh, Dax Hawkins, Parker Hettel, Adam Hodgson, Dawsynn Kettman, Kaiden Lemke, Griffin Sharp et Atley Strow ont ajouté une victoire chacun.

Les filles de berger continuent de rouler

L’équipe de basketball féminin de huitième année de Shepherd a poursuivi son bon début de saison.

Les résultats des Rams de huitième année (15-0) comprenaient une victoire de 38-8 sur Northlawn (Reese Purcell 16 points, Meredith Waldron 12, Ashlynn Ganiere six), une victoire de 35-25 sur Fieldcrest (Ganiere 22, Waldron six), un 33-7 en tête de Pontiac (Ganiere 20, Purcell six), une manipulation 34-5 de Sandwich (Waldron 11, Ganiere 10, Alaina Schulz huit), un triomphe 42-11 sur Princeton (Ganiere 16, Purcell 14, Waldron six) , une victoire 32-29 sur Wallace dans le match pour le titre River City Shootout (Ganiere huit, Purcell huit, Karsyn Moore six, Waldron six) et une victoire 42-10 sur JFK (Ganiere 12, Purcell 10, Schulz et Moore chacun six points ).

Quant aux Shepherd 7, les résultats récents incluent une victoire sur Spring Valley JFK (Kennedy Kane 20 points, Leela Gromm sept), une défaite 27-26 contre Fieldcrest (Kane 20), une défaite 19-16 contre Pontiac (Kane six), une victoire de 15-11 sur Sandwich (Gromm six), une défaite 23-13 contre Princeton (Gromm cinq) et une défaite 19-12 contre JFK (Gromm six points).

Les filles de huitième année de Marquette continuent de gagner

Lors d’une action récente, l’équipe de basket-ball des filles de huitième année de Marquette a battu Flanagan 44-9 (Anna Hjerpe 19 points, Hunter Hopkins huit, Emily Ryan-Adair six), a battu La Salle Lincoln 49-3, a battu la Sainte Famille 34-11 pour la Sainte Championnat du tournoi familial (Hopkins 10, Hjerpe 10, Morgan Collins sept, Kinley Rick six), a dominé Spring Valley JFK 39-4 (Hopkins 11, Hjerpe neuf) et a battu Northbrook 44-5 (Hopkins 13, Collins 12, Hjerpe 10).

Les intronisés au Temple de la renommée des sports de Streator honorés

Le Streator High School Sports Hall of Fame a intronisé deux équipes et quatre individus le 15 octobre.

Les équipes intronisées comprenaient l’équipe de bowling féminine 2006 qualifiée par l’État et l’équipe de baseball championne régionale 2010.

Les individus comprenaient Jerry Missel, Drew Sabol, Chad Lucas et JJ Cravatta.

Les membres de l’équipe de quilles féminines de Streator en 2006 présentes à la cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée des sports de Streator en 2022 étaient (de gauche à droite) : assis – les entraîneurs Tom Rice, Ron Ramza et Nancy Longnecker ; debout – les joueurs Jackie Leonard, Kayla (Tyne) Bradley, Sara (Rakoczy) McFadden et Jessica Leskanich. (Fourni par Janice Corrigan/école secondaire Streator)

Jerry Missil (Fourni par Janice Corrigan/école secondaire Streator)

Tchad Lucas (Fourni par Janice Corrigan/école secondaire Streator)

Drew Sabol (Fourni par Janice Corrigan/école secondaire Streator)

JJ Cravatta (Fourni par Janice Corrigan/école secondaire Streator)