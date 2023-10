Ouverture de la saison de Chepstow Jumps : Olly Murphy envoie Resplendent Grey pour le test Hurdle des novices de la guerre persane | Nouvelles des courses

Le meilleur entraîneur Olly Murphy prépare une équipe petite mais sélectionnée pour l’ouverture de la saison de Chepstow’s Jumps et a une chance de leader lors du Welsh Champion Hurdle de dimanche à Ffos Las, le tout en direct sur Sky Sports Racing.

Gris resplendissant affronte huit rivaux dans l’épreuve de deuxième année de vendredi, le L’obstacle des novices de la guerre persane d’Unibetalors que Murphy cherche à récupérer une belle récompense en argent auprès de son passionnant enfant de cinq ans.

Sean Bowen est réservé pour rouler, après avoir été à bord pour chacune de ses deux victoires en haies jusqu’à présent, toutes deux vers la fin de la saison dernière.

« C’est un cheval avec beaucoup de capacités et il a reçu une note de 120 mais j’aimerais penser qu’il est bien meilleur que ça », a déclaré Murphy à Sky Sports Racing. « Idéalement, nous ferions mieux de courir dans un handicap, mais c’est un bon prix en argent et il n’est qu’un novice jusqu’à fin novembre.

« Il va devoir passer au handicap le plus tôt possible, donc nous lui donnerons un peu d’expérience et s’il court bien, nous pourrions envisager quelque chose à Cheltenham en novembre et décider ensuite si nous allons y aller. et sauter une clôture cette saison ou pas.

« S’il se détend en début de course, alors le passage à deux milles et demi lui conviendra très bien.

« Je ne vois aucune raison pour laquelle il n’a pas une très belle chance dans chaque sens. »

Murphy et ses relations seraient ravis si Resplendent Gray pouvait poursuivre une carrière comme son ancien favori Thomas Darbyqui fait sa réapparition saisonnière dans le Chasse au handicap des vétérans d’Unibet vendredi.

Aujourd’hui âgé de 10 ans, il a marqué pour la première fois sur les obstacles en février de cette année avant de trouver le Grade One Mildmay Novices’ Chase beaucoup trop chaud pour être géré à Aintree la dernière fois.

« C’est un cheval extrêmement difficile à placer maintenant, mais il est en très bonne forme et a été une star pour moi », a déclaré Murphy. « Nous avons franchi les obstacles la saison dernière et il a bien gagné à Ayr et ne s’est pas déshonoré dans une première année à Aintree.

« Il a le poids le plus élevé, mais nous espérons qu’il aura une chance dans chaque sens s’il prend le rythme.

« Il ne rajeunit pas mais redescendre en classe vaut le coup, maintenant c’est un vétéran. »

Samedi, Murphy comptera sur Benassi dans le Trophée d’argent du groupe Wasdell avec handicap.

Le joueur de six ans a reçu une augmentation de 9 livres pour une victoire impressionnante à Ffos Las en avril, qui l’a amené à deux victoires en quatre départs selon les règles.

« Il a très bien couru à Ffos Las et a obtenu une forte augmentation pour cela, mais il a eu une belle pause », a déclaré Murphy. « J’attendais que ce garçon accélère son voyage et je pense que vous verrez énormément d’améliorations grâce à cela.

« Cela nous plonge les orteils dans des eaux plus profondes, mais il m’a toujours fait plaisir avec ce qu’il a fait à la maison. »

Plus à l’ouest à Ffos Las dimanche, Murphy envoie Leader fort au DragonBet Champion du Pays de Galles Hurdle comme poids supérieur.

Vainqueur de ses trois premiers essais en haies, Strong Leader a couru une course admirable dans le Supreme Novices’ Hurdle au Cheltenham Festival, pour terminer neuvième, avant de courir Inthepocket de près dans le Grade One Top Novices’ Hurdle à Aintree.

« Il a fait des pas de géant depuis sa victoire exceptionnelle à Warwick en mai dernier seulement », a déclaré Murphy. « J’ai réussi à lui offrir un galop sur hippodrome qui devrait lui être très utile dimanche.

« Il a atteint un très haut niveau, mais réaliser son premier handicap avec un poids maximum ne sera pas une tâche facile. Une grande piste plate et galopante devrait bien lui convenir.

« J’espère vraiment que ce garçon pourra être un cheval de bonne qualité en haies et qu’il aura le potentiel de progresser dans le temps. »

Regardez toutes les courses de l’ouverture de la saison de Chepstow’s Jumps (vendredi 13 et 14 octobre) et de la journée Welsh Champion Hurdle à Ffos Las (dimanche 15 octobre), toutes en direct sur Sky Sports Racing.