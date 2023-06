Ouverture de la saison 4 de l’UTT le 13 juillet – Voir le programme complet et la liste des matchs

Le calendrier de la saison 4 d’Ultimate Table Tennis (UTT) a été annoncé lundi alors que les champions en titre Chennai Lions affronteront Puneri Paltan Table Tennis au Balewadi Sports Complex à Pune le 13 juillet.

Un total de 18 matches passionnants, dont les demi-finales et la finale, seront joués entre les six franchisés à partir de 19h30 et diffusés en direct sur Sports18 et JioCinema. Les demi-finales sont prévues les 28 et 29 juillet tandis que la grande finale aura lieu le 30 juillet.

La ligue basée sur la franchise est promue par Niraj Bajaj et Vita Dani sous les auspices de la Fédération indienne de tennis de table.

Bengaluru Smashers, Dabang Delhi TTC, Goa Challengers et U Mumba TT sont les quatre autres franchisés à se battre pour le titre convoité.

Calendrier de la saison 4 de l’UTT :

Bengaluru Smashers et U Mumba TT commenceront leur campagne lors du deuxième match nul de la saison le 14 juillet tandis que Dabang Delhi TTC et Goa Challengers joueront leur premier match le 15 juillet.

La saison 4 de l’UTT verra la présence de grandes stars mondiales, dont l’as du pagayeur africain Quadri Aruna (WR16) et l’Américaine Lily Zhang (WR24) aux côtés des stars indiennes Achanta Sharath Kamal, Manika Batra et Sathiyan Gnanasekaran.

Fidèle à la tradition de l’UTT de développer de jeunes talents indiens passionnants, la saison 4 verra également certains des espoirs indiens les plus brillants à Payas Jain, SFR Snehit et Diya Chitale parmi beaucoup d’autres.