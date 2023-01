Ouverture de la première mine de Bitcoin à propulsion nucléaire aux États-Unis en 2023

La crypto est devenue beaucoup moins dommageable pour l’environnement en 2022 après Ethereum, la deuxième plus grande blockchain, a réduit ses émissions de carbone de 99 %. Cela met un plus grand projecteur sur le bitcoin, qui est estimé avoir émis 86,3 millions de tonnes de carbone en 2022.

L’énergie nucléaire peut être en mesure d’aider. Cumulus Data a achevé un centre de données connecté à la centrale nucléaire de Susquehanna en Pennsylvanie, avec des plans pour commencer cette année à héberger l’espace pour la société minière Bitcoin TeraWulf. L’achèvement du centre, qui a été annoncé la semaine dernière par Cumulus Dataen fait la première mine de bitcoins à propulsion nucléaire aux États-Unis.

Cela signifie que tout bitcoin extrait par le centre n’émettra pratiquement aucun carbone.

L’extraction de bitcoins nécessite d’énormes quantités d’énergie. Les ordinateurs du monde entier font la course pour résoudre des énigmes cryptographiques complexes, le premier à le faire étant récompensé par de nouveaux bitcoins. Plus vous disposez de puissance de calcul, plus vous avez de chances de résoudre le problème en premier. Pour être compétitifs, les mineurs de bitcoins installent des entrepôts remplis de plates-formes informatiques dédiées au processus, consommant de grandes quantités d’électricité.

Parce que les sources d’énergie renouvelables ont tendance à être moins chères, les mineurs de bitcoins installent souvent leurs opérations à proximité de parcs solaires, éoliens ou hydroélectriques. On estime que plus de 55% du bitcoin est extrait à l’aide d’énergie renouvelableun point que les partisans de la crypto font souvent valoir pour affirmer que le bitcoin est en fait bon pour l’environnement en raison de son encouragement aux énergies renouvelables. Mais les émissions de bitcoins restent gargantuesques et l’énergie nucléaire est de plus en plus considérée comme un moyen de les réduire.

L’arrangement de Cumulus Data est l’un des nombreux. Oklo est une start-up énergétique qui envisage de construire une petite centrale nucléaire ; c’est signé un Contrat de 20 ans avec la société minière de bitcoins Compass Mining. Le maire pro-crypto de Miami a tenté d’attirer les mineurs de bitcoins de Chine en offrant l’ample puissance nucléaire de la ville.

Le système par lequel le bitcoin est extrait, via des ordinateurs en compétition pour résoudre un casse-tête, est appelé “preuve de travail”. Son but est de rendre le bitcoin impossible à pirater : vous auriez besoin de contrôler plus de 51 % de la puissance de calcul du réseau de bitcoin pour submerger le système. L’année dernière, Ethereum est passé de la preuve de travail à un système appelé “preuve de participation” dans lequel les gens déposent de l’éther dans le réseau pour avoir une chance d’être choisis pour “vérifier” les transactions, pour lesquelles ils sont récompensés par des jetons d’éther.

Essentiellement, la preuve de travail fait que les gens dépensent de l’électricité pour gagner du bitcoin, la preuve de mise fait que les gens déposent de l’argent dans le système. À la suite de ce changement, l’empreinte carbone d’Ethereum a diminué de plus de 99 %. Il n’y a aucune proposition significative pour que le bitcoin fasse le même changement.