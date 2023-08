Ouverture de la pré-saison des Packers: 10 plats à emporter, dont le rebond de Jordan Love

Les Packers de Green Bay ont marqué 36 points contre les Bengals de Cincinnati lors du match d’ouverture de la pré-saison de vendredi soir, même avec trois revirements, tous par leurs quarts remplaçants. Il est donc temps de ramener le Trophée Lombardi à la maison, n’est-ce pas ?

Je plaisante, mais l’entraîneur Matt LaFleur doit être satisfait de la plupart de ce qu’il a vu de son groupe après une longue semaine à Cincinnati, même contre une équipe qui a reposé la grande majorité de ses partants.

Voici 10 choses à noter que j’ai retenues de la victoire 36-19 des Packers – bonnes et mauvaises.

Jordan Love a commis une erreur flagrante lors de sa première série lorsqu’il a renversé l’ailier serré Luke Musgrave sur un crosser troisième et 7. Non seulement il l’a renversé, mais selon Next Gen Stats, le défenseur le plus proche était à 9 mètres de Musgrave. Mais comme il l’a fait plusieurs fois cet été, Love a répondu à une erreur précoce avec un travail impressionnant plus tard. Cette fois, c’était via un trio de lancers lors de son deuxième et dernier entraînement de la nuit, un achèvement de 7 verges au receveur large Christian Watson dans le plat sur le troisième et le 5, une fléchette au large Roméo Doubs pour 12 verges entre deux défenseurs pour mettre en place le premier et le but, et un ballon bien lobé sur une route traversante vers le Doubs pour un touché de 9 verges. Love a terminé 7 en 10 pour 46 verges et un touché (les Bengals n’ont joué qu’un seul partant défensif, la sécurité Dax Hill). LaFleur a déclaré que ce ne serait pas le dernier match de pré-saison de Love, mais n’a pas précisé s’il jouera la semaine prochaine contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre après deux entraînements conjoints ou lors de la finale d’exhibition contre les Seahawks de Seattle.

« Dans l’ensemble, j’ai pensé que c’était une bonne première performance », a déclaré LaFleur. « C’était une action très limitée. Je suis sûr qu’il aimerait avoir le lancer à Musgrave, mais il y a beaucoup à apprendre. Beaucoup de bien en est ressorti. Juste l’assurance qu’il a montrée, la commande qu’il a montrée. Je pensais que nous entrions et sortions rapidement du groupe, alors j’ai pensé que c’était une très bonne première exposition pour lui cette saison.

« Celui que j’aimerais pouvoir récupérer: ce lancer au milieu de Luke », a déclaré Love. «Mec, il vient de le manquer. C’est un lancer facile, un lancer de routine, je n’arrive tout simplement pas à le faire. Mais à part ça, je pense que nous avons bien joué. Je pensais que tout le jeu de passe était dans la foulée.

«Je pense que ces deux séries que j’ai eues ont évidemment abouti au touché à la fin, donc j’en étais content. … Nous avons exécuté un schéma de croisement. C’était la couverture 1, et nous avons exécuté le même concept à l’entraînement plus tôt dans la semaine. C’est juste une sorte de lecture de la sécurité, voir quel itinéraire de traversée il va emprunter. Au début de l’entraînement, il a pris Roméo, et c’est à ce moment-là que Christian a eu le touché. Cette fois, il a choisi Christian et cela a ouvert Roméo. J’ai vu la DB essayer de faire un jeu en dessous, j’ai juste essayé de le mettre au-dessus, et Roméo a fait un excellent jeu juste là en montant et en l’obtenant.

Maintenant, nous savons tous ce que les fans de Penn State ont ressenti en regardant Sean Clifford au cours des deux dernières décennies. Parfois, il vous donne un ulcère. D’autres, vous pensez qu’il est un futur Hall of Famer (OK, c’est peut-être une légère exagération). Clifford est resté sur la marque lors de son premier match dans la NFL, complétant 20 des 26 passes pour 206 verges, un touché et deux interceptions.

Le bon? Le gamin a de la moxie et peut lancer un laser. Tirer une inclinaison vers le receveur large Samori Touré pour un gain de 25 verges sur les deuxième et 4. Un lob parfaitement placé au milieu de son pied arrière pour le receveur Jayden Reed, qui a fait une impressionnante capture contestée en bondissant pour 15 verges sur les troisième et 4. Un exercice de brouillage à Touré pour 28 verges sur les troisième et 9 sauvegardés dans le territoire de Green Bay. Et il y en avait beaucoup plus.

Le mauvais, cependant? Le choix six alors qu’il aurait dû prendre un sac avec une pression au visage. Un lancer risqué à l’ailier serré Tucker Kraft, qui a été surpassé par la sécurité Tycen Anderson pour le deuxième choix. Mauvais ratés aux bouts serrés grands ouverts Kraft et Austin Allen. Si son passé est une indication de ce qui va arriver au prochain niveau, habituez-vous à des jours comme celui-là si Clifford doit un jour jouer dans un match qui compte.

« J’aime le fait qu’il ait dû se battre contre l’adversité, lancer les deux choix, puis revenir et nous mener sur deux minutes (touché) », a déclaré LaFleur. « Alors j’ai pensé juste pour le voir ne pas être déconcerté par ces situations, j’ai pensé que cela montrait quelque chose. Vous ne pouvez pas coacher ça. Vous pouvez en parler autant que vous voulez, mais c’est intrinsèque et il le possède et il est juste heureux d’avoir pu se battre et le surmonter.

Vous n’avez peut-être jamais entendu parler d’Emanuel Wilson avant vendredi soir. C’est une recrue non repêchée qui revient de Fort Valley State. Il tweeté plus tôt vendredi que c’était le 14e anniversaire de la mort de son père Manuel. Son acte d’ouverture dans la NFL? Six courses pour 111 verges et deux touchés, dont un score de 80 verges sur lequel Wilson s’est élancé au demi de coin Marvell Tell III de front dans le trou avant de rebondir vers la droite et de flamber sur la ligne de touche devant la sécurité Larry Brooks. Pas mal pour un gars qui essaie de dépasser Patrick Taylor et Tyler Goodson dans la compétition pour le troisième porteur de ballon de Green Bay.

« Je ne peux pas vraiment expliquer les émotions, mais je sais juste qu’il est fier de moi, d’atteindre mes objectifs et de tout dans la vie », a déclaré Wilson. « Il a toujours été avec moi depuis le jour de sa mort. Je ne peux même pas l’expliquer. Je sais juste qu’il a toujours été là pour moi.

Carrington Saint Valentin

Je suis prêt à oindre le demi de coin Carrington Valentine comme joueur défensif des 2 premières semaines et demie de la pré-saison. Il a impressionné lors des entraînements à Green Bay et l’a fait à nouveau à Cincinnati, égalant un match élevé avec trois passes défendues et une interception. Il a eu une très belle rupture de passe sur une balle 50-50 sur la ligne de touche gauche pour écarter Andrei Iosivas, un tacle impressionnant sur le bord pour faire tomber le porteur de ballon Chase Brown en l’air sans gain, une autre rupture de passe contre Iosivas au troisième essai et une interception sur laquelle il a capté une déviation des mains du receveur Shedrick Jackson. Les Packers ont déjà l’un des groupes de demi de coin les plus profonds de la NFL, dirigé par Jaire Alexander et Rasul Douglas. Cela semble devenir encore plus profond avec l’émergence continue d’un choix recrue de septième ronde.

« Je n’ai pas peur de courir, je n’ai pas peur de tacler, je n’ai pas peur de ta taille », a déclaré Valentine de 6 pieds. « Je vais sortir et je vais te poursuivre, quoi qu’il en soit. C’est juste qui je suis.

Attrapeurs de passe recrue

Musgrave et Reed seront régulièrement présentés dans le jeu de passes lors de la saison régulière. La pratique l’impliquait. Le match de vendredi a soutenu l’affaire encore plus loin. Le talent de Musgrave pour ouvrir le terrain et la vitesse et les mains de Reed (quand il attrape le ballon) vous font presque oublier certaines des chutes. C’est peut-être ce avec quoi Green Bay doit vivre, car les hauts sont si impressionnants avec ces deux-là. Musgrave est déjà cimenté en tant que bout serré n ° 1 et Reed en tant que récepteur de fente principal.

L’été mercuriel du botteur recrue de sixième ronde Anders Carlson se poursuit. Son panier de 45 verges n’aurait pas pu être plus au point mort vendredi soir, mais il a ensuite repoussé deux points supplémentaires à droite. Lors de l’entraînement conjoint de mercredi, il a raté un point supplémentaire sur son premier coup de pied avant de marquer sept paniers consécutifs. Il avait marqué 19 des 23 buts sur le terrain en entrant vendredi (35 pour 50 à l’entraînement), puis a un autre jour qui vous fait vous demander combien de temps encore les Packers vont le garder, ou du moins le garder comme le seul botteur sur la liste. Devinez quoi? Il ne va nulle part. Le directeur général Brian Gutekunst a prêché la patience avec un botteur recrue la dernière fois qu’il a parlé aux journalistes, et le coordinateur des équipes spéciales Rich Bisaccia n’est pas du genre à agir de manière impulsive. Heck, le frère aîné de Carlson, Daniel, a perdu son emploi de recrue avec les Vikings du Minnesota après avoir raté quelques coups de pied au Lambeau Field en 2018 et est maintenant l’un des meilleurs botteurs de la NFL, en grande partie grâce à Bisaccia.

« Je ne veux pas chercher trop loin là-dedans », a déclaré LaFleur. « C’est un match, mais tant que vous en tirez des leçons, que vous vous améliorez et que vous faites les ajustements nécessaires, vous en revenez souvent plus fort. »

De 2 licenciements au 53 ?

Brenton Cox Jr. a été renvoyé des équipes de football de Géorgie et de Floride. L’agent libre recrue non repêché aurait sûrement été sélectionné si ce n’était pour cela. Cox a mené la Floride dans les sacs en 2021 (8,5). Il a récolté 32 plaqués pour défaite en 33 matchs pour les Gators, dont 14,5 en 13 matchs en 2021. Vendredi soir, c’est sa déviation sur la ligne de mêlée qui a conduit à la sécurité de l’interception par Dallin Leavitt de la passe de Trevor Siemian et à la pression de Cox sur Siemian. le milieu plus tard dans le jeu a aidé à forcer une incomplétude. Ne soyez pas surpris s’il perce la liste initiale de 53 hommes en tant que sixième porteur de pointe, derrière Rashan Gary, Preston Smith, Lukas Van Ness, Justin Hollins et Kingsley Enagbare.

L’arrière recrue non repêché Henry Pearson tire le meilleur parti de ses chances tandis que son compatriote ailier rapproché / arrière / arrière arrière Josiah Deguara revient à une pleine participation après une blessure au mollet. Pearson a fait une capture acrobatique pour un gros gain avec les partants lors des entraînements conjoints et a posé deux blocs de craquement vendredi pour lancer une course de 13 verges de Clifford et une course de touché de 11 verges de Wilson. Il a commis une pénalité pour coup sûr tardif couvrant un retour de botté de dégagement, ce qui n’aide pas vraiment son cas.

Pas de pénurie d’options

LaFleur a déclaré que presque tout le monde était sur la table pour jouer dans le match d’ouverture de la pré-saison, et il ne plaisantait pas, un changement radical par rapport aux années passées. Les seuls partants défensifs qui n’ont pas joué étaient Gary et Alexander en raison de blessures au genou et à l’aine (Gary vient de revenir s’entraîner après une cure de désintoxication du LCA et la maladie d’Alexandre n’est pas considérée comme grave) et le plaqueur défensif Kenny Clark, qui s’est réchauffé avec l’équipe. Le seul partant offensif à ne pas jouer a été le plaqueur David Bakhtiari. Aucun partant ne semble avoir été blessé lors du match de vendredi.

Les blessures

Plusieurs Packers ont quitté le match de vendredi avec des blessures, la plus notable étant l’ailier rapproché Tyler Davis. LaFleur a annoncé que Davis, qui a dirigé l’équipe dans les équipes spéciales la saison dernière, a subi une blessure au genou « assez importante ».

« Mon cœur me fait mal pour lui », a déclaré LaFleur. « Il a été un contributeur clé à notre succès au cours des deux dernières années, que ce soit au sein d’équipes ou en se taillant un rôle dans notre attaque, et c’est un professionnel accompli. C’est un super coéquipier, juste un super humain, et il va nous manquer.

Les autres joueurs à partir tôt en raison d’une blessure étaient le plaqueur offensif Caleb Jones (cheville), le porteur de ballon Goodson (épaule), le plaqueur offensif Luke Tenuta (cheville, arraché) et le demi de coin Corey Ballentine (dard).

(Photo d’Emanuel Wilson en course pour un touché en deuxième mi-temps vendredi: Katie Stratman / USA Today)