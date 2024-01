Ouverture de la période de signature internationale 2024, soulignée par les signatures potentielles des Braves et des Padres

La période de signature des agents libres internationaux pour 2024 s’est ouverte lundi, ce qui signifie que c’est le premier jour où les équipes peuvent dépenser l’argent de leur pool de bonus international 2024 pour des joueurs nés après le 1er septembre 2006 et qui n’ont pas joué dans un lycée aux États-Unis. , Canada ou Porto Rico. L’année dernière, les Padres de San Diego ont signé le meilleur espoir de la classe, le receveur vénézuélien Ethan Salas, et il a fait des débuts spectaculaires, atteignant le niveau Double-A à 17 ans. Salas était l’un des nombreux signataires de 2023 qui ont connu des débuts remarquables.

Les Padres ont une fois de plus recruté l’un des meilleurs joueurs de la classe, l’arrêt-court Leodalis De Vries. Les Braves ont également fait sensation dès le premier jour de la période de signature, en signant le meilleur espoir Jose Perdomo.

Qu’apportera le cours de cette année ? L’un de ces joueurs deviendra-t-il les prochains Jackson Chourio, Julio Rodríguez ou Ronald Acuña, Jr. ? Seul le temps nous le dira, mais pour l’instant, rencontrons certains des nouveaux espoirs du baseball. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de certaines des principales recrues du baseball, organisées par équipe signataire, avec des notes de notre personnel de la MLB. Cette histoire sera mise à jour au cours des prochains jours.

Braves d’Atlanta

Les Braves ont recruté l’arrêt-court vénézuélien de 17 ans Jose Perdomo pour un bonus de 5 millions de dollars, ce qui constitue un bonus record pour l’équipe et devrait être le plus gros bonus accordé par une équipe à un espoir au cours de la période de signature internationale qui a débuté lundi. Des sources ont confirmé la signature de Perdomo, qui a été rapportée pour la première fois par Baseball America et MLB Pipeline.

INF José Perdomo 📸 Perdomo IG See More pic.twitter.com/6HsC8epGfi – Luis Santos-Bejarán (@Lmbejaran) 15 janvier 2024

Perdomo possède des compétences de frappeur-balle très appréciées et un swing court qui produit un taux de contact élevé, et certains qui ont vu son amélioration défensive au cours de la dernière année pensent qu’il pourrait rester à l’arrêt-court, plutôt que de passer au deuxième ou au troisième but. comme prévu initialement. Il n’a pas beaucoup de puissance à ce stade, mais Perdomo a montré plus de potentiel dans ce domaine avec une force acquise depuis qu’il s’est fait remarquer pour la première fois lors d’un événement vitrine en 2023 en Floride.

Les Braves ont recruté un total de 12 agents libres internationaux, le deuxième plus gros bonus étant attribué à l’espoir dominicain Juan Espinal (440 000 $). À eux deux, Perdomo et Espinal représentaient la majeure partie du bonus de signature des Braves, soit 5 925 000 $. — David O’Brien

Bénéficiant déjà de l’un des meilleurs systèmes agricoles du baseball, les Orioles ont ouvert la période de signature internationale avec 19 nouveaux ajouts à leur système. Le plus remarquable est l’arrêt-court Emilio Sánchez, qui classé 30e sur la liste des 100 meilleurs espoirs internationaux de Baseball America. Frappeur gaucher, Sánchez a été décrit sur le fil social de développement des joueurs de l’équipe comme ayant « un grand gabarit, construction athlétique avec beaucoup d’espace à remplir. Swing lâche avec une bonne extension et une bonne vitesse de batte.

Les Orioles ont également signé Stiven Martinez, décrit comme un voltigeur potentiel à cinq outils avec un bras plus, qui s’est classé 38e sur la liste de BA. L’arrêt-court outillé Elvin Garcia (n°76) et l’arrêt-court Jerome Brown (n°80) faisaient également partie de la première journée des Orioles. — Mélissa Lockard

La classe internationale des Cubs est mise en valeur par l’arrêt-court Fernando Cruz, qui classé troisième dans la liste des 100 meilleurs espoirs internationaux de Baseball America. Cousin de l’ancien joueur de champ intérieur des Cubs Starlin Castro, Cruz a été félicité par les Cubs pour son QI élevé au baseball. Sa compréhension du baseball dément ses 16 ans, car il est capable de ralentir le jeu tant en défense qu’au marbre. Cruz a des mains positives, un bras positif, un potentiel de puissance sur tous les terrains et une vitesse de batte impressionnante, et certains évaluateurs des Cubs voient un peu de Javy Báez dans son jeu.

Autre recrue notable, le droitier Yander Maria, a atterri sur la liste des prospects potentiels de Baseball America. Les Cubs se sont rapidement attaqués à Maria en guise de jeu de projection, voyant une balle rapide du milieu des années 80 qui pourrait se transformer en plus lorsque son cadre 6-4 se remplira. Ce pari semble déjà porter ses fruits, car Maria a commencé à se remplir et atteint maintenant 94-95 mph avec son chauffage et montre une sensation décente pour son âge avec la balle courbe. Projeter des adolescents dans de futurs débutants en MLB n’est jamais une valeur sûre et le développement peut s’arrêter à tout moment, mais les Cubs sont enthousiasmés par le potentiel de Maria alors qu’il continue de grandir. —Sahadev Sharma

Les Reds ont annoncé la signature de 15 joueurs internationaux, dont deux talents du top 100 consensuel, le voltigeur Adolfo Sanchez et l’arrêt-court Naibel Mariano, tous deux originaires de la République dominicaine. Sanchez a signé pour un bonus de 2,7 millions de dollars et Mariano pour 1,65 millions de dollars.

Le #Rouges ont conclu des accords avec les 15 acteurs internationaux suivants : pic.twitter.com/zLFtUDavxu – Rouges de Cincinnati (@Reds) 15 janvier 2024

Sanchez, 17 ans, est considéré comme l’un des frappeurs les plus avancés de la classe. Lanceur et frappeur gaucher, il a une fiche de 6-2 et pèse 175 livres. Selon certaines informations, il dispose de suffisamment de bras pour se déplacer dans un coin si nécessaire.

Mariano, également âgé de 17 ans, est frappeur et lanceur droitier. Il est répertorié à 6-3, 182 livres, mais pourrait rester à l’arrêt-court ou se déplacer dans un coin. Les rapports indiquent qu’il est un bon joueur complet avec un jeu équilibré tant sur le terrain qu’au marbre.

Sanchez, qui a reçu la sixième prime à la signature la plus élevée de la classe, est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de cette classe. Mariano a reçu la 11e prime à la signature la plus élevée de la classe et a été classé 42e dans la classe par MLB.com.

Le receveur Jirvin Morillo est un receveur vénézuélien qui frappe par switch. Il a été le receveur pour l’entrée du pays aux qualifications des Américains pour la Coupe du monde U-15 en 2022. — C.Trent Rosecrans

Les gardiens annoncé 25 joueurs ont été recrutés dès le premier jour de la période de signature internationale, dont le voltigeur Roberto Arias, l’un des meilleurs espoirs de champ de la classe de cette année. Arias, un frappeur et lanceur gaucher, est répertorié à 6-1, 170. Le natif de la République dominicaine aurait des outils plus ainsi qu’une sensation avancée pour frapper. Pipeline MLB classé lui comme leur 13e espoir international au classement général. Ben Badler de Baseball America rapporte que le bonus d’Arias était de 1,9 million de dollars.

Les Guardians ont également recruté le gaucher cubain Miguel Flores et l’arrêt-court vénézuélien Gabriel Rodriguez. Rodriguez vient d’une famille de baseball – son père est un recruteur pour les Brewers – et il a bien performé pour l’équipe vénézuélienne U15 lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. C’est un frappeur gaucher. Flores, 19 ans, a concouru pour l’équipe cubaine U18 avant de faire défection lors des championnats panaméricains en 2022. — Mélissa Lockard

Les Tigres ont recruté le joueur de troisième but Nestor Miranda de la République dominicaine comme première tête d’affiche de leur classe internationale. Miranda, cotée à 6-3 et 225 livres, est classée espoir international n ° 45 sur MLB Pipeline. Miranda, 17 ans, est connue pour sa reconnaissance avancée du terrain et son potentiel de puissance considérable grâce à sa grande silhouette physique et son swing compact.

Les Tigres ont signé le 3B Nestor Miranda (6-3, 225) de la République dominicaine pour un contrat de ligue mineure. Miranda est classée 45e espoir international par @MLBPipeline. pic.twitter.com/RCEnGIxQQX – Tigres PR (@DetroitTigersPR) 15 janvier 2024

Ce n’est un secret pour personne que les Tigres ont eu du mal à développer des perspectives internationales pendant la majeure partie d’une décennie. Les recrues notables de ces dernières années, telles que Cristian Santana, Manuel Sequera et Roberto Campos, ont chacune connu des difficultés de croissance à des degrés divers et restent loin des ligues majeures. Les Tigres espèrent augmenter les contributions de leur pipeline international avec des joueurs tels que Miranda et le voltigeur vénézuélien Jesus Pinto, classé n°41 dans cette classe internationale par Baseball America, constituant les nouveaux ajouts les plus notables. -Cody Stavenhagen

Les Astros annoncé la signature de neuf agents libres internationaux lundi, dont le voltigeur cubain Cesar Hernandez, classé par Baseball America comme le 20e meilleur espoir international.

“Cesar Hernandez est un défenseur central fort, nerveux et musclé avec une combinaison rare de capacité de frappe, de puissance et de vitesse”, a déclaré Charlie Gonzalez, conseiller principal en dépistage des Astros, dans un communiqué de l’équipe. « Sa capacité d’impact sur le côté gauche et sa vitesse d’élite en ligne droite se sont démarquées lors du processus de dépistage, cette dernière se classant parmi les sommets de notre système. Joueur humble avec une solide éthique de travail, nous nous attendons à ce que Cesar ait du pouvoir dans tous les domaines et nous sommes ravis de faire de lui un Astro.

D’autres recrues notables étaient l’arrêt-court dominicain Franchely Silverio, les voltigeurs dominicains Anderson Paula et Amauri Ramirez, tous classés parmi les 100 meilleurs de Baseball America.

“Franchely Silverio a attiré l’attention de notre équipe internationale grâce en grande partie à sa solide constitution et à son bâton avancé”, a déclaré Alfredo Ulloa, superviseur de dépistage d’Astros République Dominicaine, dans un communiqué de l’équipe. « Silverio fait preuve d’une bonne coordination œil-main et de bonnes compétences de contact, et nous nous attendons à ce que sa puissance croissante continue de se développer à mesure qu’il ajoute de la force à son cadre projetable. Défensivement, Franchely affiche des instincts défensifs naturels supérieurs à la moyenne à l’arrêt-court, avec l’anticipation de rendre les jeux difficiles faciles et suffisamment de force de bras pour le côté gauche du champ intérieur (note 50 sur l’échelle de reconnaissance 20-80). Nous sommes très enthousiasmés par la façon dont il se projette en tant que futur espoir sur le terrain pour les Astros.

L’équipe a également noté la signature du voltigeur cubain Luis Rives, qui aurait a reçu une prime de 900 000 $.

“Luis Rives est un voltigeur fort, bien proportionné et capable de générer de la puissance des deux côtés du marbre”, a déclaré le directeur adjoint du dépistage des Astros, Raymon Sanchez, dans un communiqué de l’équipe. « Un frappeur avancé qui excelle dans la conduite des courses, Luis génère un contact dur en ligne sur tous les terrains, connaît la zone de frappe et attaque les balles rapides. Avec la capacité de jouer aux trois positions de champ extérieur, Luis offre une polyvalence défensive et montre un bras précis. Nous nous attendons à ce qu’il évolue rapidement au sein de notre organisation. —Chandler Rome

Les Dodgers étaient dans le bas…