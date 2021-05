Ouverture de la Malaisie reportée en raison de la montée en puissance de Covid-19; Les espoirs olympiques de Saina Nehwal et Kidambi Srikanth prennent le dessus

Le tournoi Malaysia Open Super 750, l’un des deux derniers événements de qualification olympique de badminton, a été reporté vendredi en raison d’une récente poussée de COVID-19 dans le pays hôte, portant un coup dur aux espoirs de Tokyo de stars indiennes comme Saina Nehwal et Kidambi Srikanth. . L’événement de 600 000 USD devait se tenir à Kuala Lumpur du 25 au 30 mai.

« Toutes les tentatives ont été faites par les organisateurs et la BWF pour fournir un environnement de tournoi sûr à tous les participants, mais la récente flambée de cas n’a laissé d’autre choix que de reporter le tournoi », a déclaré la Fédération mondiale de badminton dans un communiqué.

«La BWF peut confirmer que le tournoi reprogrammé n’aura plus lieu dans la fenêtre de qualification olympique. Les nouvelles dates de tournois seront confirmées ultérieurement. »La décision a été un énorme revers pour la médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Londres Saina et les derniers espoirs de qualification olympique de la star masculine Srikanth.

Suite au report de l’Open de l’Inde (11-16 mai), la qualification de Saina et Srikanth pour les Jeux de Tokyo reposait sur l’événement de Kuala Lumpur suivi de l’Open de Singapour (1er au 6 juin). Il est très peu probable que le duo indien puisse se rendre à Singapour car le pays a suspendu tous les vols en provenance de l’Inde ravagée par COVID.

L’Association indienne de badminton avait précédemment déclaré que, conformément aux directives énoncées, pour qu’un Indien puisse entrer à Singapour, il devait soit être en quarantaine dans un pays étranger autre que l’Inde pendant 14 jours pour être autorisé à entrer à Singapour.

« Alternativement, tous les joueurs doivent maintenir une quarantaine de 21 jours à Singapour. » La Malaisie a également interdit tous les vols en provenance de l’Inde et BAI avait exploré des itinéraires alternatifs pour y arriver via Doha ou Sri Lanka, mais avec la suspension de l’événement de Kuala Lumpur, les efforts allaient Les navettes indiennes qui ont déjà fait la coupe pour les Jeux Olympiques incluent PV Sindhu, B Sai Praneeth et la paire de double hommes de Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy.

Outre le quatuor, Srikanth, Saina et le duo de double féminin de N Sikki Reddy et Ashwini Ponnappa étaient censés participer aux deux éliminatoires olympiques.

